Gero lär debutera mot AIK - 'Henke-faktorn' en del i klubbvalet: "Han ger mig redan råd"

HELSINGBORG. Alhaji Gero snittar ett mål var 500:e minut i allsvenskan. Förhoppningen är att tips från Henrik Larsson ska förbättra den siffran, och han lär kliva in från start redan i morgon mot AIK.

25-åringen Alhaji Gero hade flera nyttiga säsonger i Östersunds FK, men det var en sak som inte var där: målskyttet. Ett mål på 13 allsvenska matcher i år, ett mål på nio matcher förra året, två mål på 24 matcher år 2017, och tre mål på 22 matcher under 2016. Ett snitt på ett mål var 500:e minut i allsvenskan.

Trots det får han en viktig roll i Helsingborgs IF, och han lär debutera från start borta mot AIK på lördagen. Förhoppningen är att målskyttet ska förbättras med tips av Henrik Larsson, och Larsson var en stor anledning till att Gero tackade nej till intresse från andra allsvenska lag och utländska bud.

- Det är fantastiskt att vara här. Att spela under Henrik Larsson... Jag är en anfallare som kämpar mycket, som jobbar och ger mycket till laget, och jag kommer lära mig så mycket av Henrik. Jag kommer att bli bättre, och jag ska försöka hjälpa laget på alla sätt jag kan, säger Gero till Fotbollskanalen.

Han gjorde mål mot Sirius tidigare den här månaden, men det var hans första ligamål på 13 månader och 23 ligamatcher, inkluderat en kort tid i Iran. Innan det hade han en annan lång målsvacka i ligaspel, då han gick mållös i tolv månader och 20 ligamatcher. Många av matcherna har dock varit inhopp.

Exakt vilka råd han nu får av Larsson vill han inte avslöja, mer än att det främst handlar om lugn i avslutsmoment.

- Han ger mig redan råd. På träningarna försöker jag avsluta från varje vinkel. Det är otroligt att vara här och jobba med honom. Det kommer förbättra mitt målskytte och allt, och gruppen är här också fantastisk.

- Jag kollade också en del matcher, och Darijan (Bojanic) är min vän och vi diskuterade klubben. Supportrarna är fantastiska, de har varit där under hela den här svåra perioden.

Gero är primärt värvad för att ersätta Andri Bjarnason, även det en hårt jobbande och storväxt anfallare som dock hade ett bra målsnitt. Dessutom har HIF haft en mängd bra anfallare under 2000-talet, inkluderat Larsson, Razak Omotoyossi, Luton Shelton, Alfred Finnbogason, och Alvaro Santos.

- Jag är här för att göra mitt bästa, jobba under tränaren, och jobba med mitt målskytte. Förhoppningsvis ger jag supportrarna och klubben glädje varje match.

Gero är en av tre spelare som kan debutera för HIF i morgon, och startande målvakten Anders Lindegaard och mittfältaren Daniel Hafsteinsson är de två andra. Gero lär starta då Mamudu Moro är skadad, och Rasmus Jönsson och Bjarnason är sålda. Dessutom är Noel Mbo sjuk.

