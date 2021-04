Gerzic ratad: "Jag håller inte med - men jag stöttar honom"

Örebro SK fick nöja sig med en poäng hemma mot IFK Göteborg i allsvenska premiären under lördagen. Matchen slutade 0-0.

- Det var ganska rättvist. Ingen sprudlande match, kändes det inte som. Det var två lag som försvarade sig bra och båda lagen hade ett par chanser. Det var det, säger ÖSK-kuggen Nordin Gerzic.

37-åringen har bortprioriterats av managern Axel Kjäll hittills i år - och startade inte mot Blåvitt.

- Jag känner mig jättebra. Om jag ska vara ärlig så känns det jättebra. Det var längesen jag var så här bra på försäsongen. Men Axel har valt en annan väg, då är det så.

Hur går snacket med Axel?

- Vi har inte snackat så mycket om det. Han har valt att spela så här. Då är det så. Jag vill spela. Men jag stöttar honom i det han gör. Vill han spela så, då har han mitt förtroende.

- Jag lägger inte så stor vikt vid det. Jag känner ingen prestige så. Tränaren tycker att det är bästa laget som spelar. Jag håller inte med om det, men jag har respekt för hans laguttagningar. Jag stöttar honom i alla beslut han fattar.

Hur långt fram är ni som lag just nu?

- Vi har varit upp och ner under försäsongen. Vi har inte riktigt haft en peak. Vi har inte varit bra genom 90 minuter. Vi har mer att ta av. Folk behöver ner med axlarna och våga spela lite fotboll mer.

- Vi saknar lite spel på offensiv planhalva och den där ”killerpassningen” in i box som inte behöver vara en långboll, utan som kanske är ett instick på folk som löper. Där måste vi bli bättre, vi behöver fler löp och när vi väl tar oss in där behövs mer beslutsamhet. Lite hockey. Kasta in bollen framför mål så får vi se vad som händer, säger Gerzic.