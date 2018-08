Ghoddos-turerna blir allt fler - nu sägs stjärnan vilja flytta till Huesca

Det skrivs och snackas mycket om Saman Ghoddos just nu. I förra veckan uppgavs han, av Aftonbladet, vara klar för La Liga-klubben Huesca och därefter publicerade agenten Quique Pina bilder i sociala medier som visade att den offensive stjärnan skrivit på ett dokument. Pina hävdade samtidigt att Ghoddos var klar för Huesca, men det dementerades därefter av Östersunds Daniel Kindberg.

- Som det känns just nu så utesluter jag att det blir en affär med Huesca eftersom jag inte är nöjd, sa Kindberg till Expressen.

På frågan om det var ekonomiskt som Kindberg inte var nöjd svarade han:

- Vad det handlar om vill jag inte gå in på.

Efter söndagens allsvenska match mot Kalmar, i vilken Ghoddos gjorde ett mål och en assist, meddelade sedan ÖFK att man accepterat ett bud på sin nyckelspelare. Men inte från Huesca, utan från Ligue 1-klubben Rennes.

- Det är inte så klart som folk tror. Det som har hänt är att Kindberg äntligen har accepterat ett bud. Jag ska dit och bekanta mig med klubben och sedan får vi se vad som händer, sa Ghoddos till Fotbollskanalen efter matchen.

Under måndagen uppgav flera spanska medier, däribland radiokanalen Deportes Cope Huesca att nyheten om Rennes väckt irritation i Huesca. La Liga-klubben sägs nämligen känna sig säker på att Ghoddos är deras spelare. Huesca uppges överväga att ta ärendet till Fifa om den iranske landslagsspelaren inte infinner sig hos dem inom kort.

Och nu kommer den spanska tidningen AS med nya uppgifter kring situationen. AS hävdar att Ghoddos själv vill till Huesca och att han har meddelat det till klubben. Enligt AS förväntar sig Huesca fortfarande att Ghoddos kommer att spela för dem och tidningen menar att klubben lutar sig mot det kontrakt som Ghoddos ska ha skrivit på i förra veckan och mejlsvar från Östersund i ärendet. Huesca sägs dock trots allt se tre möjliga alternativ; att Ghoddos blir deras spelare, att de får ekonomisk kompensation eller att de anmäler ÖFK till Fifa.

- Det finns inga kommentarer från oss i dagsläget. Det är andra som reder ut det här. Men alla som såg att han spelade med oss i söndags förstår nog vilken klubb han tillhör. Det är det enda vi kan säga. Det finns inget avtal mellan Huesca och Östersunds FK. Vad som har hänt är det andra som reder ut nu. Det är ingenting som klubben vare sig vill eller kan kommentera, säger Östersunds presschef Patrick Sjöö till Fotbollskanalen.

Vilka är "andra", är det andra personer i klubben?

- Nej, det är de som tittar på vad som har hänt. Det är de som hjälper Saman.

När förväntar ni er att ni har någon sorts klarhet kring vad som kommer att hända med Saman?

- Vi hoppas att ha det inom ett par dagar. Då måste vi ha tagit reda på hur läget ligger. Men som sagt, han hade inte fått spela i söndags om han inte hade tillhört oss.

AS skriver att det finns mejlkorrespondens mellan Huesca och Östersund som Huesca nu lutar sig mot i sitt case. Vet du något om det?

- Nej, jag vet inget om det. Det enda jag vet är att det inte skrivits något avtal mellan klubbarna.

Fotbollskanalen har sökt Östersunds ordförande Daniel Kindberg vid upprepade tillfällen under måndagen och tisdagen, men utan framgång. Inte heller Saman Ghoddos har gått att nå för en kommentar.