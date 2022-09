Gif Sundsvall uttalar sig om vaktingripandet - ger supportrarna rätt: "Ett individuellt felaktigt fattat beslut"

Det var under efter söndagens 2-0-förlust för IF Elfsborg som Gif Sundsvalls supporterförening Patronerna riktade skarp kritik mot ordningsvakterna som hade arbetat på matchen, då vakterna sades ha ingripit mot supportrar som hållit i brinnande pyrotekniska pjäser.

- När en bengal bränns finns det en plan. Det är en organiserad handling och det kan inte bli mer säkert. Då är det bättre att låta den brinna klart. Annars blir det oroligt och dels kan vakterna skadas och dels kan en flagga eller kläder börja brinna. Nu hade brännaren sinnesnärvaro nog att fortsätta hålla i pjäsen. Men det här var det värsta jag varit med om på läktaren, sa Patronernas tifoansvarige Andreas Lindman till ST efter matchen.

Under samma kväll uttalade sig Giffarna om att man var medvetna om att en incident skett och att man skulle samtala med de involverade parterna för att få sig en bild av det som skett.

"Med anledning av det som inträffade i början av dagens match kommer vi att inleda ett samtal med berörda parter för att reda ut händelse", skrev klubben.

Under tisdagen meddelar nu Sundsvall att man utrett händelsen. Klubben bekräftar att händelsen som Patronerna vittnat om inträffat och ger supporterorganisationen rätt.

"GIF Sundsvall har en skyldighet att aktivt jobba för att se till att våra matcharrangemang genomförs på ett säkert och tryggt sätt för våra besökare. Det innefattar att minimera maskering och användandet av pyroteknik och det gör vi genom visitation, kameraövervakning och att ha personal på plats som observerar", inleder Sundsvall och fortsätter:

"Under söndagens match mot IF Elfsborg inträffade en händelse på ståplats under inmarschen då man maskerade sig och brände pyro. I samband med detta ingrep ordningsvakterna som fanns på plats. Att ingripa under en pågående bengalbrand är såklart felaktigt på flera sätt, men främst ur ett säkerhetsperspektiv och ingår inte i de instruktioner som vår säkerhetspersonal har fått från oss".

Klubben avslutar med att man vidtagit åtgärder för att det inte ska ske något liknande i framtiden.

"Vi har under gårdagen (måndag) försökt att reda ut händelsen. Vi har nu en samlad bild och vår uppfattning är att det rör sig om ett individuellt felaktigt fattat beslut. Vi har samtalat med säkerhetsorganisationen kring det som inträffade och vidtagit åtgärder för att försöka undvika att det händer igen".

Gif Sundsvall beröms av supporterorganisationen för sitt agerande.

- Vi var väldigt upprörda under söndagens match och reagerade starkt på ordningsvakternas ingripande. Samtidigt vill jag ge klubben beröm för att de hanterat situationen på ett professionellt sätt och jag hoppas att det inte kommer att ske igen, säger Emma Asp, ordförande i Patronerna till Giffarnas hemsida.

Klubben är dock tydlig man tar avstånd från pyroteknik och att man har en skyldighet att minimera maskering och pyroteknik på sina arrangemang.

