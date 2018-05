Giffarna får tid att lösa krisen - lokala näringsidkare kliver in med pengar: "Handlar om flertalet miljoner"

GIF Sundsvall har under en längre tid varit i ekonomisk kris. Klubben visade under senaste årsmötet upp ett negativt resultat på drygt 6,9 miljoner kronor, och samtidigt ett negativt eget kapital på 6,3 miljoner kronor. Det hotar därmed klubbens elitlicens, då det krävs ett positivt eget kapital för att beviljas elitlicens av Svenska Fotbollförbundet. Om föreningen inte kan visa upp det, så måste föreningen visa upp en handlingsplan till licensnämnden före den 31 mars kring hur man ska vända på det negativa kapitalet.

Sundsvall gick i början av mars ut med att klubben kontaktat licensnämnden och vädjat om att få mer tid för att få ordning på ekonomin igen. Under tisdagen meddelade därefter SvFF att Sundsvall beviljats mer tid att vända det egna kapitalet till positivt, då licensnämnden godkänt klubbens handlingsplan. Innan den 31 december 2018 måste Sundsvall ha ett eget kapital på minus noll kronor.

- Den planen ser ut som så att vi ska göra ett positivt resultat i själva rörelsen och sedan tänker vi ta in kapitaltillskott till verksamheten, vilket vi också presenterat för elitlicensnämnden, när jag var och träffade dem för ett par veckor sedan. De tyckte väl att det såg bra ut om vi lyckas med det, men de ville även ha avsiktsförklaringar från de som ska skjuta till kapital. Vi skickade därefter in drygt tio stycken avsiktsförklaringar som totalt sett handlar om ett flertal miljoner kronor. Det är näringsidkare i Sundsvall som skrivit under de här avsiktsförklaringarna och när elitlicensnämnänden fick dem, så godkände de handlingsplanen, säger Nikula till Fotbollskanalen.

Varför är de här människorna villiga att gå in med pengar?

- I grunden finns det ett Gif-hjärta hos de här personerna och sedan har vi kunnat påvisa hur vi inom de närmaste åren ska förbättra resultatet i föreningen och det har alldeles uppenbart uppfattats som trovärdigt, säger han.

Vad betyder det här för föreningen?

- Jag skulle vilja säga att det betyder väldigt mycket. Först och främst betyder det att vi kan fortsätta att arbeta i högt tempo, samtidigt som vi i varje fall har arbetsro. Nu vet vi att elitlicensnämnden tror på det här och nu vet vi att näringslivet i Sundsvall tror på det här. Nu ska vi försöka få till stånd ett samtal med bred politisk uppslutning här i staden. Det är någonting, förutom att föreningen önskade det, vi även vill. Vi vill att det ska finnas ett gemensamt samtal mellan näringslivet, föreningen och politiken, säger Nikula.

- Jag kände tveklöst att det fanns hopp. Vi visste redan tidigt i höstas åt vilket håll det barkade åt, så vi har hunnit jobba med frågan. Först samtalade vi med näringslivsföreträdare, och sedan ska det också tillgäggas att man måste vara en obotlig optimist i den här rollen, fortsätter han.

Sundsvalls tränare Joel Cedergen uttalade sig nyligen om att han skulle vilja förstärka truppen i sommar med någon eller några offensiva spelare, då Chidi Omeje och Maic Sema sedan tidigare finns på skadelistan. Det ser dock inte ut att vara aktuellt med anledning av den rådande ekonomiska situationen i föreningen.

- De är oförändrade (möjligheterna att värva spelare). I styrelsen har vi varit tydliga med att de måste hålla sig till sin budget oavsett det olyckliga skadeläget, säger Nikula.

Vad innebär det? Noll nyförvärv i sommar?

- Det kan bli, men som sagt var, det tillförs inga ytterligare medel i jämförelse med budgeten, som vi gick in med till det här året, säger han.

Superettanklubbarna Brage och Landskrona har har i likhet med Sundsvall fått sina handlingsplaner godkända av licensnämnden. För Varbergs Bois och AFC Eskilstuna är det däremot än mer brådskande, då klubbarna inte klarade att uppfylla sina handlingsplaner till noll kronor i eget kapital innan den 31 december 2017.

"Varbergs Bois och Athletic Eskilstuna AB, som inte klarade att uppfylla sina handlingsplaner för att återställa deras egna kapital till noll den 31 december 2017, har att lämna in ett periodiserade bokslut per den 31 augusti 2018 som måste visa minst noll i eget kapital. Vid samma tillfälle ska dessa båda också leverera in likviditetsplaner som visar att de klarar sina betalningar under resten av året och en resultatprognos som visar minst noll i eget kapital den 31 december 2018", skriver SvFF i meddelandet.

Fotbollskanalen har även sökt licensnämndens ordförande Richard Johnsson, vid upprepade tillfällen, för en kommentar.