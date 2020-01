Gigovic blir kvar i HIF – trots europeiskt intresse: ”Inget man ska lägga mycket fokus på”

Armin Gigovic tog sig in på Helsingborgs IF:s mittfält i mitten av den förra allsvenska säsongen. I slutändan blev det 14 matcher, tio från start, för den 17-årige mittfältaren under fjolåret. Och insatserna noterades av europeiska toppklubbar. Gigovic själv säger att engelska Wolverhampton, franska Amiens och ryska CSKA Moskva alla har hört av sig.

- Det är såklart kul att höra, men jag är fortfarande ung och det är inget man ska lägga mycket fokus på, säger han till Fotboll Skåne.

På frågan om han har tackat nej till något svarar han:

- Inte direkt, men jag har sagt till dem att jag ska vara här.

Gigovic ser alltså ut att bli kvar i HIF, där han siktar på att vara given på mittfältet under 2020. Han hoppas också att han kan öka på poängproduktionen, som slutade med en assist under fjolåret. Han tycker själv att han utvecklades mycket under 2019.

- Från det fysiska till det mentala och kost och allting. För varje vecka och månad blev allt bättre. Man vill utveckla allt, men det tar tid. Det är inget som sitter direkt.

Gigovic har förutom matcherna i allsvenskan även noterats för sju matcher för Sveriges U17-landslag.