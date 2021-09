Glädje kring regeringens besked: "Kunde inte varit bättre tajming"

Regeringen höll under onsdagen en presskonferens där socialminister Lena Hallengren offentliggjorde att "publiktaket slopas". Kultur- och demokratiminister Amanda Lind utvecklade också beskedet:

- Nu tar vi, precis som Lena Hallengren beskrev, äntligen det fjärde steget mot att avveckla restriktionerna. Det innebär att vi redan i slutet av den här månaden kommer att kunna ha fulla salonger och läktare runt om i landet, sa Lind under pressträffen.

Restriktionerna lättas lagom till Stockholmsderbyt mellan AIK och Djurgården på Friends Arena den 3 oktober i allsvenskan. Det är något som får spelarna att glädjas.

- Det är fantastiskt kul, det är det här som de flesta gått runt och väntat på, säger AIK:s försvarsspelare Sotirios Papagiannopoulos till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Vi vet vilken betydelse våra fans har, och i de senaste matcherna har vi fått ta in 15 000. Att nu få ta in ännu fler under ett derby betyder jättemycket. Det är klart att det ger ett tryck och en massa energi, som vi försöker ta vara på och använda till vår fördel och vi vet att vi är jävligt starka på hemmaplan.

Ni leder, och nu blir det fullsatt. Det kan bli en rolig höst?

- Det är som vi sagt, att vi försöker bara fokusera på nästa match och det är borta mot Mjällby nu. Vi är i en bra position och nu är det upp till oss att vi ska vara där uppe. Vi får se vad som händer under hösten, men det är en hel del tuffa matcher, avslutar "Sotte".

Papagiannopoulos, fostrad i AIK, spelade då tillsammans med Magnus Eriksson. Nu är de i stället konkurrenter och Djurgården-kaptenen håller med om att publikens inverkan blir stor framöver.

- Det är fantastiskt kul och det betyder extremt mycket. När jag valde att komma hem till Djurgården så var det för att spela inför ett fullt Tele2 igen, även om det blir Friends då. Det är så man vill uppleva fotboll på riktigt, med alla supportrar. Vi är extremt bortskämda med våra fans och förhoppningsvis kan vi få med oss bortafans till derbyt mot AIK, säger Eriksson till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Nu gäller det bara att göra jobbet fram till dess och börja redan nu på söndag mot Hammarby. Derby då också vilket är tre poäng på pappret men det betyder oerhört mycket mer än så, inte minst för våra fans. Jag har en stark tro på grabbarna i laget.