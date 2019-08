Glädjebesked för Kalmar FF - Viktor Elm med i truppen mot Bajen

Kalmar FF har den senaste tiden haft stora skadebekymmer och i den senaste matchen mot Elfsborg saknade laget hela nio spelare, däribland bröderna Viktor och Rasmus Elm.

Nu kommer dock ett glädjebesked för KFF. När Kalmar FF presenterade sin trupp till mötet med Hammarby på söndag, så finns Viktor Elm med i truppen. Dessutom är Emin Nouri, som dragits med skada, tillbaka.

Dessutom väntas Rasmus Elm, Papa Diouf och Filip Sachpekidis snart vara tillbaka.

- Rasmus har börjat friskna till och vi tror att han kan börja träna igen från och med måndag. I övrigt är även Filip Sachpekidis och Papa Diouf nära spel och vi hoppas att alla tre finns uttagningsbara inför matchen mot Örebro SK, säger tränaren Magnus Pehrsson i en kommentar på KFF:s hemsida.

KFF:s trupp: Samuel Adrian, Viktor Agardius, Alexander Ahl-Holmström, Chima Akas

Mahmoud Eid, Viktor Elm, Nils Fröling, Carl Gustafsson, Herman Hallberg, Lucas Hägg-Johansson, Henrik Löfkvist, Isak Magnusson, Viktor Noring, Emin Nouri, Rafinha, Romario, Maxwell, Måns Söderqvist, York Rafael

Du ser söndagens möte mellan Kalmar och Hammarby på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 15:00.