Goitom bänkad igen: "Svår psykisk kamp - har två personer inom mig som bråkar med varandra"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

AIK:s lagkapten Henok Goitom bänkades i den allsvenska premiären mot Östersund. När laget ställdes mot IFK Norrköping på bortaplan under måndagen satt forwarden återigen på bänken.

Goitom fick hoppa in först i den 81:a minuten, efter att nye forwarden (lånet från Amiens) Jack Lahne bytts in redan i paus.

- Det är som jag sa mot Östersund, alla som är på bänken vill spela. Sen är det en ny situation och då får jag hantera det utifrån hur det är, säger Goitom.

Hur känner du kring att Jack gick före i paus?

- Jag tänker inte så mycket på det mer än att jag vill få chansen att spela. Så under de få minuterna jag fick försökte jag göra det bästa utav läget.

Trots att Goitom inte prioriterades av tränaren Rikard Norling sågs han under pausvilan ge Jack Lahne råd inför talangens inhopp.

- Det är klart att det är som att du har två personer inom dig som bråkar med varandra, där den ena är besviken och den andra som säger att man måste hjälpa laget. Det är en hård kamp hela tiden och jag måste hela tiden påminna mig själv om att hjälpa laget. Men det är en svår kamp rent psykiskt.

- Jag vet ju att jag är kapten och någonstans känner jag att om jag vore i Jacks ålder så skulle jag förmodligen tyckt att det var skönt om en äldre spelare kunnat vägleda mig med några få bra saker.

Hur kände du när AIK plockade in en forward till nu när Jack kom in?

- Det handlar inte så mycket om att det har plockats in en eller två nya anfallare. För mig handlar det om att jag ska göra det jag kan för att bevisa mig. Det är som min pappa sa när jag var 18 år: "Om du är dubbelt så bra som alla andra så måste du få spela". Det är dit man måste sträva.

AIK har utöver Lahne även värvat in islänningen Kolbeinn Sigthorsson. Även Chinedu Obasi, Tarik Elyounoussi, Stefan Silva och Saku Ylätupa finns i truppen.

Tränaren Rikard Norling medger att det kommer bli svårt att hålla alla offensiva spelare nöjda.

- Ja, det tror jag. Men det är som på er redaktion också. Du får åka ut på de fina jobben ofta, medan andra får sitta inne på redaktionen. Men bra redaktörer fixar det där och behandlar de som inte får åka ut på jobb med respekt och förhoppningsvis en logik som de förstår. Sen kan de tycka vad de vill, men då förstår de i alla fall, säger Norling.