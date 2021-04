Goitom har petats: "Klart man blir arg"

Tolv mål (plus fem assist) under guldsäsongen 2018, elva mål (plus åtta assist) under 2019, och åtta fullträffar under 2020.

Henok Goitom har varit AIK:s bäste målskytt under de tre senaste säsongerna. Men ändå har han tvingats sitta på bänken i säsongens två första matcher. I stället har Bartosz Grzelak valt att satsa på Bojan Radulovic.

- Det är klart att man blir arg. Men jag tror att det är sunt att bli det, att man har känslor. Men du måste skaka av dig det snabbt. Ju snabbare du kan göra det desto snabbare kan du visa dina kvaliteter på träningarna. Det är klart att det blir en besvikelse när man inte får spela, men jag tror att det är sunt, säger Goitom till Fotbollskanalen.

Henok Goitom berättar att det är klart att man blir förbannad över att sitta på bänken, men att han har ett stort AIK-hjärta och därför sätter klubben först.

- Det vore konstigt om det var annorlunda. Det hade kanske varit annorlunda om man var 20 år? Men som senast, mot Göteborg, så försöker jag ändå pusha grabbarna på matchen. Samtidigt är det klart att jag vet att om det går bra för laget så minskar mina chanser att spela. Men jag vill inte att det ska gå dåligt för laget. Det är kanske ett moment 22? Men jag vill ju att det ska gå bra för laget och att det ska vara positivt runt om klubben och laget. Och jag är också av inställningen att om man gör bra saker för andra så tror jag att det kommer tillbaka till en själv, säger han.

Hur har dialogen med Bartosz varit?

- Inget speciellt på det sättet. Men samtidigt är jag i en ålder där det inte krävs några diskussioner. Man ser på startelvan var man står. Och sedan är jag inte för att prata för mycket.

Bojan Radulovic, som har fått förtroendet i stället för Goitom, har ännu inte gjort något allsvenskt mål, och han hade, precis som hela laget, ingen lyckad dag i 0-2-förlusten mot IFK Göteborg.

Så frågan är om Henok Goitoms chanser att få starta i söndagens derby mot Hammarby har ökat?

- Ingen aning. Men jag antar inte att det ska vara så fram till att det har ändrats. Men jag kör 100 procent på träningarna hela tiden, säger han och fortsätter:

- Jag har bålen spänd för att inte bygga upp förväntningar och jag vill inte skapa några förhoppningar, så att inte besvikelsen blir så stor om det inte blir start.

Mot IFK Göteborg hoppade Goitom in i stället för Radulovic efter 61 minuter. Då stod det 0-2, och Goitom tycker inte riktigt att han hann visa upp sig från sin bästa sida.

- Det var svårt för det var en hackig match. Göteborg gjorde det bra i att spelet blev hackigt och man fick många frisparkar. Jag hade något läge på nick där jag kunde ha gjort det lite bättre, men det är svårt att komma in och förändra en matchbild, säger Goitom.

Det har blivit två inhopp och sammanlagt spel i 39 minuter efter de två första omgångarna, men Goitom tycker ändå att formen känns bra.

- Ja, det kändes bra på träningen i dag måste jag säga. Det är skönt för det ger en boost till hjärnan att fortsätta köra på hårt. Jag kände mig rapp i steget. Då är skönt för självförtroendet att det känns bra, säger han.