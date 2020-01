Goitom hyllar Ofori: "Definitivt en av de bästa mittfältarna"

Henok Goitom spelade mellan 2013 och 2015 ihop med Ebenezer Ofori i AIK. Därefter lämnade Goitom under 2016 för spel i Getafe, medan Ofori under 2017 skrev på för Vfb Stuttgart. Nu återförenas duon igen, då AIK under torsdagseftermiddagen presenterade Ofori som klubbens senaste nyförvärv med ett kontrakt över 2023.

För Goitom var det dock ingen nyhet. Han stämde av med Ofori redan innan dess.

- Jag pratade lite med honom i morse (torsdags morse) eftersom att det pratats lite om det i media. Då ville jag ta död på det ryktet och frågade honom själv. Då sa han att han kommer på måndag. Jag visade ett klipp från 2015 när han passade till mig och vi har nog båda saknat det jättemycket, säger AIK-anfallaren.

Goitom anser att Ofori kommer att bli en tongivande spelare för AIK i allsvenskan.

- Han kan döda motståndarnas press hur enkelt som helst med sin bollhantering och med åren blev han också bra på både det längre och kortare spelet. Han har också en bra balans och är starkare än vad man tror i kroppen. Han är en väldigt komplett spelare, säger han.

Goitom fortsätter:

- Det är definitivt en av de bästa mittfältarna i allsvenskan. Nu vet man inte hur de här åren utomlands har varit, men när jag lämnade AIK tror jag till och med att han blev korad till allsvenskans bästa mittfältare. Han är definitivt en stjärnspelare för oss.

Tränaren Rikard Norling om Oforis återkomst:

- Det är en jäkligt bra spelare. Han har levererat i AIK tidigare och spelat på en högre nivå än AIK också senaste åren. Det är klart att det finns en förhoppning om att han ska bidra och bli en viktig spelare, säger tränaren.