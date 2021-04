Goitom lyfter fram jättetalang: "Spännande på en internationell nivå"

Henok Goitom har hunnit bli 36 år och han har kommit en bra bit in på sin andra sejour i AIK-tröjan. Lagkaptenen skrev inför säsongen 2019 på ett kontrakt som innebar att han efter säsongen skulle kliva över till en roll i tränarstaben, men även 2020 fortsatte den aktiva karriären – och så gör den även 2021, då kontrakt förlängts över ytterligare en säsong.

Tankarna på att efter karriären gå över till att bli tränare finns dock kvar.

- I bakhuvudet så har det funnits sedan 2012, men jag lägger inte så mycket fokus på det. Sedan kan man på sin fritid när man kollar matcher eller Youtube så kan jag titta på det utifrån ledarögon. Men jag har alltid sagt att jag bara ska fokusera på att vara spelare för när det sedan är slut så är det slut på riktigt. Då har du hur mycket tid som helst att grubbla över ledarfrågor.

Under försäsongen har Goitom fått lära känna en ny bekantskap i form av 17-årige Yasin Ayari, som plockats upp i A-truppen. Enligt Goitom så besitter Ayari något alldeles extra – och på frågan vilken spelare han tror får sitt genombrott i AIK under säsongen så är det just Ayari som får rösten.

- Vi har många bra unga spelare och många har erfarenhet från förra året, men den som inte har det är Yasin Ayari och… han är riktigt spännande, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Han är inte bara ”allsvenskan-spännande” utan han är spännande på en internationell nivå. Trots att hans kropp ser ut som den gör så är han senioraktig i sitt sätt att spela. Väldigt aggressiv och just aggressiviteten gäller både kring hans sätt att spela och hans mentalitet. Sedan har han andra kvaliteter som sticker ut också, men han kommer nog att bli intressant utifrån ett internationellt perspektiv.

Ett annat namn som Goitom tror kan sätta stora avtryck i år är Alexander Milosevic, som nyligen återvände.

- Alex bidrar med mycket mer än att bara vara fotbollsspelare. Du, jag och alla som följt allsvenskan under en längre tid vet vilket bra fotbollsspelare Alex är. Men han bidrar också med sättet han är i omklädningsrummet – att han kan få alla att skina av energi. Men han kan också skilja på när man ska ha roligt och när det är allvar. Många kommer att inspireras av hur Alex är, att han alltid sätter höga krav. Och ju fler ledare man kan vara i ett lag, desto bättre.

Tränare Bartosz Grzelak stämmer in i hyllningen till Milosevic – och nu förfogar AIK över riktigt starka namn på backsidan med bland annat Mikael Lustig, Per Karlsson och Sotirios Papagiannopoulos, utöver nämnde Milosevec.

- Det finns spelare med väldigt mycket rutin och så finns det spelare med mindre rutin som är på väg uppåt som Eric Kahl och Erick Otieno och jag tycker att de hänger på "gubbarna" och lär sig väldigt mycket av dem. Det är väldigt spännande försvarsuppställning där vi även Jetmir Haliti finns, som är ny för i år. Han har dessvärre haft skadeproblem sedan han kom. Sedan har vi Per Karlsson också... Vi är starka där, säger Grzelak.