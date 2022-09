Goitom: "Nu ser man de riktiga färgerna - vi måste prata ihop oss"

AIK följde upp sin bortaförlust mot Varberg med ett kryss mot Degerfors hemma på Friends Arena under söndagen. En stor besvikelse för tränaren Henok Goitom och resten av det svartgula lägret.

- Vi följer matchplanen i första halvlek. Vi var bra i presspelet och vi var bra med bollen offensivt. Vi gjorde 1-0 och kanske kunde ha gjort något mål till. Vi hade en bra känsla i halvtid, säger Goitom och fortsätter:

- Sen blev vi väl på något sätt påverkade av att 1-1 kom från ingenstans utifrån hur matchbilden såg ut fram till det. Och vi måste vara starkare på fasta situationer, för det kan förändra matchbilder.

Han utvecklar:

- Efter 1-1 slutade vi göra det vi gjorde i första halvlek. Vi skapade tillräckligt för att göra 2-1 men även Degerfors hade målchanser för att ta tre poäng.

I samband med 1-1 och därefter växte en frustration på läktarna och det hanterade inte AIK tillräckligt bra, menar Goitom.

- När du spelar i AIK eller ett stort lag så är det så att när du göra bra saker så höjs du till skyarna och när du inte gör det kommer det gå åt andra hållet. Vi måste hantera det mentalt. Vi får prata om det här. För någonstans vill vi ju spela på Friends, inför 20-, 30- och 50 000 åskådare. Då är baksidan det här och det måste man hantera.

- Mycket av frustrationen ligger nog lite i hur de andra resultaten gått i den här omgången, men även i förra omgången och att vi inte tog tre poäng mot Varberg. Frustrationen fanns här redan innan den här matchen och när vi inte gjorde mål så ökade spänningen i luften. Sakta men säkert, när minuterna började ticka upp mot 80-85, då kom stressen ännu mer. Vi måste hantera det bättre.

Tränaren fortsätter:

- Vi måste bli bättre på att hantera känslor. Det gäller alla spelare. Vi måste prata ihop oss som grupp.

Du gick först i ledet när ni mötte supportrarna efter matchen (AIK blev utbuat). Jag antar att det var medvetet. Hur tänkte du?

- Vi sa till killarna att det kommer finnas upp- och nergångar i ens karriär, och det är ofta de här motgångarna som definierar dig som spelare och ledare. Ger du upp eller fortsätter du och är stark mentalt?

- Jag har spelat i den här klubben i nio år och det har funnits sådana här stunder tidigare också. Det är nu man ser sina riktiga färger och vi vill att gruppen ska hållas intakt. Att vi inte blir för utspridda, och att vi förstår frustrationen som finns på läktaren.

Backveteranen Mikael Lustig:

- Vi släppte in 1-1 och efter det blev det lite panik. Jag tycker vi kontrollerade matchen bra, fick in 1-0 och hade bud på fler mål. Känslan är att om vi hade fått in 2-0 så hade vi slappnat av och kunnat vinna med några bollar till.

- Vi slängde allt det vi gjorde bra i första halvlek i papperskorgen och sen hittade vi inte nycklar till att vinna matchen.

Lustig är ytterst besviken efter den nya missräkningen och förstår supportrarnas ilska.

- Det finns inga ursäkter. Det är vi på planen som ska leverera poäng och det har vi inte gjort de två senaste matcherna, säger 35-åringen.

Kaptenen Sebastian Larsson beskriver känslan när laget mötte supportrarna efter slutsignalen:

- Det är klart att man mådde skit, i frustation över vår prestation och att vi inte tog tre poäng. Är du beredd att ta hyllningar i medgång måste du vara beredd att stå för dina prestationer i motgång. Det är inte roligt men man kan inte bara välja ena sidan och strunta i den andra. Man får stå för sina prestationer.

Larsson delar Goitoms tankar om att AIK inte hanterade läktarfrustrationen.

- Ja, jag håller med. Vi hanterade inte situationen efter 1-1 på ett bra sätt. Det var fortfarande mycket fotboll att spela av en match som vi hade styrt och ställt i. Efter det gjorde vi inte det på samma sätt. Vi började göra annorlunda saker än vad vi gjorde tidigare och känslan är att det har att göra med en ängslighet och stress som infinner sig, säger 37-åringen.