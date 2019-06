Goitom om Bajens backkris: "Tillräckligt smarta för att dra någon fördel - men ska inte tänka på det"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

SOLNA. Hammarby har skadekris i backlinjen inför 08-derbyt. Henok Goitom vill inte tänka på vilka fördelar AIK kan dra av det. - Jag tror att vi spelare är tillräckligt smarta för att dra någon fördel under match kanske, men jag tror inte att vi ska tänka så mycket på att de har skador, säger han.

AIK tar under söndagseftermiddagen emot Hammarby i ett derbymöte på Friends Arena. AIK är formstarkt med fem raka matcher utan förlust, men ställs också mot ett minst lika formstarkt motståndarlag med sex raka matcher utan förlust i allsvenskan.

Däremot har Hammarby inför matchen en mindre kris i backlinjen. Sedan tidigare står det klart att Odilon Kossounou är avstängd och att David Fällman missar derbyt på grund av skada, medan Mads Fenger och Mats Solheim är osäkra till spel.

AIK:s chefstränare Rikard Norling vill inte gå in på vilka fördelar AIK kan dra av det.

- Vi kan inte göra så mycket åt det och därför tror jag att vi vinner mycket på att fokusera på oss själva och vad vi vill göra. Sedan kommer de att ställa upp med ett lag som dessutom kommer att vara väldigt bra, säger tränaren.

AIK-kaptenen Henok Goitom håller med Norling, men tror samtidigt att spelarna är tillräckligt smarta för att kanske utnyttja det under matchen, även om han menar att det inte är något som spelarna ska fokusera på.

- Jag tror mer att det är en farlig fälla att tänka så (att dra fördelar av Hammarbys skadekris). Vi hade också massa skador under hela förra året, men lyckades ändå gå hela vägen. Jag tror att vi spelare är tillräckligt smarta för att dra någon fördel under match kanske, men jag tror inte att vi ska tänka så mycket på att de har skador, då vi i sådana fall går in med fel "mindset", säger Goitom och fortsätter:

- De kanske tar in andra spelare som har en annan gnista och kanske gör det ännu bättre eftersom att de inte har spelat. Man ska nog inte ta lätt på spelare som kommer in och spelar för Bajen. Vårt "mindset" ligger inte på de skadorna, i stället på vår plan och hur vi ska skada dem på ett sätt som vi gjort under de senaste fyra, fem matcherna.

Hammarby har samtidigt hittills skördat framgångar offensivt i allsvenskan. Laget hade inför tolfte omgången gjort näst flest mål i serien - ihop med IFK Göteborg - med 20 stycken. Det är något som Norling har respekt för inför matchen.

- Vi möter ett lag som utvecklas för varje dag och varje år som går. Jag måste säga att de har spelat oerhört bra offensivt med många duktiga offensiva spelare och det behöver vi hantera. Sedan får vi se var de ställer upp med och de lär nog behöva tiden fram till avspark för att sätta ut det garanterade laget. Det gör att vi inte till hundra procent kan förutse hur de kommer att spela, säger tränaren.

AIK har - inför matchen - sex poäng upp till Malmö FF och är vid seger i derbyt i högsta grad med i toppstriden inför andra halvan av säsongen. Däremot vill inte Norling redan innan matchen ge sin syn på om man är nöjd eller ej med vårsäsongen.

- Jag vet innebörden av en sådan här match och mycket ligger där i prestationen i morgon, i varje fall där jag står här och nu, men efter matchen kan jag göra det mer på ett korrekt sätt. Jag har jäkligt svårt för att vara i en utvärderingsfas nu, då vi ska gå in i en jättefin match.

Matchen börjar klockan 15.00 under söndagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.