Goitom om nya tränarkarriären: "Vill sitta på Friends Arenas bänk och uppleva det jag fick som spelare"

Hemmamatchen mot Sirius den 4 december 2021 blev Henok Goitoms sista match i AIK-tröjan. Det blev inget andra SM-guld, men väl ett 100:e mål i den klubb han kommit att förknippas så tätt med och dessutom varit lagkapten för de senaste åren.

I maj påbörjar Goitom en ny karriär när han kliver in som assisterande tränare i AIK:s P19-lag. Där får han möjligheten att vara med och forma klubbens framtida A-lagsspelare.

- Det blir en process där man får vara med under hela resan och se: Det jag sa i maj, hur blir det i december? Processen och lärandet är också det jag brinner för, säger Goitom till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

- Vi har haft många spelare från P17 och P19 som varit och tränat med oss i A-laget under mina år som spelare, så jag har bra koll på P19-laget. Jag vill kunna jobba med lite mindset, med inställningen, hos de här spelarna. Det är så lätt i den åldern att man skyller på alla andra, men de ska komma in med ett mindset att världen inte kommer ge dig någonting. Det är du själv som måste ta tag i saker och ting.

Vad är fördelen med att jobba med ungdomsspelare?

- I och med att jag spelat seniorfotboll kan jag berätta för de här juniorerna: Det här kan du göra i seniorfotboll, men det där andra kan du inte göra. Trots att du får betalt för det i U19-matcherna kanske du inte får det i seniormatcherna. Att vägleda spelarna så de alltid blir seniorredo är det viktigaste, säger Goitom och fortsätter:

- Man vill ju att de ska förbereda sig för AIK, för de tillhör ju föreningen. Men om det inte blir AIK, hur många av de här kan gå till andra allsvenska klubbar eller superettan för att sedan återvända till AIK? Då är man där. Man vill inte att det ska vara spelare som går till division 2, division 3, blir bänkade och slutar med fotboll för att de inte fått den här förberedelsen.

På frågan vad Goitom har för ambitioner med sin tränarkarriär funderar han några sekunder innan han svarar:

- Det är svårt, det där. Jag har en familj att ta hänsyn till och vi bor i Stockholm. Något jag säger i dag kanske inte stämmer överens om tre år, men jag har väldigt svårt att se att jag skulle flytta från Stockholm inom Sverige. Utomlands är det inga problem, däremot. Det finns ambitioner i tränarskapet, men inte till den ambitionen att jag är villig att flytta familjen 200 mil från Stockholm. Det är 50/50 på något sätt.

Vi lär inte få se dig i en annan allsvensk klubb än AIK?

- Det ska jag inte säga nej till, för det vet man inte. Men inget annat Stockholmslag. Det kanske är det som är frågan (skratt).

Vi får inte se dig i Djurgården eller Hammarby, alltså?

- Nej. BP är kanske närmast (skratt).

Ser du dig själv i en framtida tränarstab runt A-laget i AIK - kanske till och med som huvudtränare?

- Jag tänker kanske inte så längt, men att tillhöra en ledarstab i AIK vill jag definitivt göra. Jag brukar säga att man ska förbereda sig ett år i taget och gå år för år. Då gör man ett bra arbete där man är just nu. Men det är klart, någon gång vill jag sitta på Friends Arenas bänk och få uppleva det jag fick uppleva som spelare.

Parallellt med tränarjobbet i AIK kommer Henok Goitom arbeta som fotbollsexpert på TV4 och C More. Där kommer den tidigare anfallaren bland annat jobba med Serie A och La Liga i Fotbollssöndag Europa, UEFA Champions League och fotbolls-VM. Goitom gör sin debut under lördagens Milanoderby mellan Inter och Milan.