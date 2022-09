Goitom: "Samma grej... det skulle göra livet tråkigt"

I fjol valde Henok Goitom att avsluta sin spelarkarriär. I våras blev han assisterande tränare i AIK:s P19-lag. Den 19 augusti fick han frågan om att tillfälligt ta över som huvudtränare för klubbens herrlag.

- Jag satt med planeringen inför en match med U19. På eftermiddagen den fredagen förändrades allt drastiskt. Det var verkligen en drastisk förändring. Från att planera en dag på Skytteholm dagen efter med U19 till att hålla i en träning med A-laget. Det var en utmaning som var rolig att ta sig an, säger Goitom när Fotbollskanalen träffar honom några veckor efter debutmatchen mot IFK Norrköping.

Allt han fick på sig för att besegra Peking var en träning med laget, som hade haft en tung hemresa från Tjeckien efter 3-0-förlusten mot Slovacko i Europa Conference League-kvalet. Men Goitom valde ändå att tacka ja till uppdraget.

- Det är klart att jag såg utmaningar med det. Jag visste att det var en match på bortaplan mot IFK Norrköping, där vi inte hade vunnit sedan 2015, och att det förmodligen skulle vara spelare som inte kunde starta på grund av slitna kroppar och skador. Det var en träning och sedan match på en gång. Samtidigt… livet utan utmaningar är inget roligt liv. Det var roligt att ta sig an det.

AIK gick tidigt upp i en 3-0-ledning mot Norrköping, fick sedan Vincent Thill utvisad och släppte in två mål i andra halvlek. Men till slut kammade man hem en 4-2-seger och efter slutsignalen skanderade de tillresta svartgula supportrarna ett namn: Henok Goitoms. Då brast det för klubbikonen.

- Det var speciellt mot Norrköping. Vi hade bara en träning på oss och det var en svår bortamatch. Kollar du på Norrköpings offensiva spelare så ser du att de kanske ska ligga topp fem eller sex. Och vi skulle möta det laget på en arena där vi inte hade vunnit sedan 2015. All statistik var på något sätt emot oss och vi hade 3-0 i halvtid på ett sätt som jag inte kunde tro på inför… jag tror inte någon trodde på det inför. Sen blev det som det blev i andra halvlek.

- Det är klart att det var en emotionell resa som jag gick igenom under hela matchen. Till slut blev det en lättnad när vi gjorde 4-2. Det var speciellt. Sen har de där känslorna kunnat kontrolleras lite mer under veckorna. Men första matchen var speciell och jag tror att jag kommer ha med mig den som ett minne under resten av mitt liv.

Matchen mot Norrköping spelades på en söndag. Torsdagen därefter väntade Slovacko i en retur hemma på Friends Arena, och på söndagen samma vecka kom Hammarby på besök för ett allsvenskt derby.

När du tog över, vad var tanken rent taktiskt, inför de första matcherna?

- Det var några saker vi tänkte på. Vilka kunde spela mot Norrköping och sedan spela på torsdagen (mot Slovacko)? Betyder det att de inte skulle kunna vara med i derbyt? Skulle de bara spela två av tre matcher och vilka två matcher i så fall? Och vi låg under med 3-0 inför matchen mot Slovacko. Då ställde vi oss frågan: Hur mycket ska vi trycka på? Vilka scenarion kan uppstå? När gör vi byten? De bitarna var det första vi började tänka på och vi synkade det med vår fystränare och det medicinska teamet.

- Sen var frågan: Hur mycket taktiska direktiv skulle jag ge dagen innan match? Jag känner ju de här killarna sedan tidigare och visste att det fanns massor av grejer som de redan gjorde bra. De grejerna behövde jag inte trycka på. För oss gällde det att trycka på rätt saker som vi kunde få ut på en gång.

Goitom fortsätter:

- Vi talade om stora grejer som hur vi försvarar oss och hur vi gör mål. Det där mitt emellan hade vi inte tid att träna på. Vi tog kanske bara två-tre saker i försvarsspelet och två-tre saker i anfallsspelet. Sen körde vi. Och så tänkte vi att vi fick ändra under matchens gång. Säger man för mycket kan det bli stopp i hjärnan och då blir laget inte spetsigt i de sakerna som du vill vara spetsig i.

Hur jobbar ni nu när ni får några träningar på er inför varje match? Vad trycker du på?

- Nu kollar vi på våra matcher. Vad gör vi bra? Vad gör vi mindre bra? Sen vet vi om att saker och ting inte kommer stämma på bara en vecka, bara för att vi tränar. En vecka är sju dagar men i slutändan kanske vi har tre riktiga träningar. Det är "babysteps" hela tiden. Vi får försöka överleva den här veckan, och nästa, och sen fyller vi på hela tiden.

Han är alltså tydlig med att han stegvis vill se förändringar i spelet, men Goitom vill heller inte lova för mycket kring lagets utveckling eller hur spelet kommer se ut rent taktiskt under hösten.

- Vi får se hur bra vi lyckas coacha laget. Vi kommer trycka på saker utifrån vad vi vill. Sen får vi se hur pedagogiska vi lyckas vara gentemot truppen och vad vi kunnat göra i träning. Därefter får vi ta ett snack om vad som fungerar och inte fungerar. Jag kan inte säga på rak arm: det här kommer vi göra. Vi får inte glömma bort att det bara varit en träningsvecka. Vi får testa och se vad som fungerar.

- I ledarteamet pratar vi mycket om matchcoachning just i och med att vi inte haft tid att träna. Motståndarna är också bra lag och har någon form av taktik mot oss. Då måste vi vara snabba på att se: vad gör motståndaren och hur kan vi hjälpa våra spelare?

Hur är den delen som ny tränare, matchcoachningen? Är det svårt?

- Det är bara härligt. För mig ser jag det mest som att spela schack. Jag går igång på schack. Det är bara roligt.

Hur mycket ska du och kan du förändra som interimtränare?

- Vi kör på. Jag menar: att köra samma grej… det skulle göra livet tråkigt. Det skulle vara tråkigt för fotbollssjälen. Och då ska jag lägga till att det finns bra spelare här. Hade det varit så att vi hade en trupp där spelarna inte kommit så långt i sin karriär hade vi kanske inte kunnat förändra så mycket. Men så som spelarna är här och tack vare att jag känner till spelarnas egenskaper är det lättare att göra förändringar. Hade jag inte känt till truppen hade det tagit tid att lära känna spelarna. Så vi kör. Vi tutar och ändrar så mycket som vi kan.

Hur mycket är styrt av klubbens idéer om hur ni ska spela och hur mycket är styrt av dina idéer?

- Mina och klubbens idéer är mer eller mindre identiska. Så det blir ingen krock alls. Vi har haft en spelidé i U19. Det går hand i hand.

- Vi vill spela framåtlutat. Jag tror även supportrarna vill det. Kommer vi vara det första matchen? Vi försöker. Men igen: vi behöver träna. Där blir också matchcoachningen väldigt viktig. Hur hjälper vi våra spelare att vara framåtlutade? När de blir bakåtlutade i en period av matchen, kan vi då ändra något vad gäller formation eller mindset som gör att de kan bli framåtlutade igen? Matchcoachningen är jätteviktig där.

Sedan Goitom tog över har flera spelare i laget talat om att han ger truppen en offensiv frihet, vilket gjort den delen av spelet bättre.

- Jag tror man ska ändra den rubriken till att vi vill ha en offensiv frihet med principer. Att bara ha frihet skapar kaos. Man måste lägga till att det är frihet med principer. Att hela tiden titta på varandra, gör någon spelare en sak ska du göra en annan.

- Lämnar en spelare en yta då måste en annan spelare ta den ytan. Vi kan inte ha sju spelare på en yta bara för att det är frihet. Så när någon lämnar en yta tar en annan spelare den istället, och hur kan vi hitta en synkronisering i det? Där är träningen viktig. Vi behöver träna i hög hastighet för att fatta beslut i hög hastighet och hitta rätt i vilken touch du kan ha i hög hastighet.

Du känner klubben och truppen, vad är viktigt framåt för AIK oavsett om du är tränare eller inte?

- Vi kommer inte undan att vi, om man tänker långsiktigt, ska hamna topp tre. Vi kommer inte undan att vi vill nå Europa-gruppspel och att vi vill sälja unga spelare. Kanske är det så att vi behöver öka lite mer i tempo för att kunna matcha de europeiska klubbarna.

Något resultatmål för hösten har ledningen inte gett Goitom, förklarar han.

- Vi har inte pratat så mycket om det. Jag har tillhört den här klubben sedan 2012 och vet in och ut hur den här klubben är. Jag tror inte ens klubben behöver säga någonting om vad som behövs göras. Har man varit här vet man om att vi vill vinna varje match.

Goitom har inte Pro-licensen som krävs för att på lång sikt vara AIK:s huvudtränare, men han planerar att söka in till utbildningen som krävs och klubben har andra tränare som innehar licensen och därmed formellt sett skulle kunna leda laget vid sidan av 37-åringen.

Men Goitom säger sig inte veta om han vill ta över permanent. Han känner inte att han hunnit landa i att vara AIK-tränare än, och att han med tanke på sin brist på erfarenhet av yrket inte riktigt vet vad jobbet som huvudtränare för en storklubb i allsvenskan innebär fullt ut. Han håller dock alla dörrar öppna och sportchefen Henrik Jurelius bekräftar för Fotbollskanalen att Goitom är aktuell för en fortsättning i A-staben om/när en ny huvudtränare rekryteras.

Hur är det vara tränare för AIK hittills? Hur känns det?

- Vi lever mycket på resultat, så är det ju. När du gör resultat blir veckan mycket lättare. Men samtidigt kan jag inte gå runt och oroa mig över saker som kan ske. Jag försöker bara förbereda mig så bra jag kan och hoppas att det blir ett bra resultat. Och när jag har så bra spelare i truppen som jag har underlättar det, då blir jag inte så nervös. Jag litar på deras sätt att hantera saker och ting.

- Sen försöker jag ta hjälp av ledarna i teamet. De har kompetens och erfarenhet. Vi kan backa upp varandra kring saker som vi är fundersamma över.

Goitom berättar också att han hann ta till sig viktig kunskap under sin korta tid i AIK:s P19-lag.

- Det var jättelärorikt. Nils (Heingård) var huvudtränare och jag fick se hur man planerar träningar, hur man kan använda sitt ledarteam och hur man kan göra presentationer för spelare. Sen är jag inte fullärd. Jag vill lära mig och bli bättre kring alla bitar men jag tror de månaderna i U19 hjälpte mig under den veckan då jag började träna A-laget.

Du har ett fint namn i AIK-kretsar sedan tidigare. Har du känt eller känner du att du på något sätt riskerar något kring det om det inte skulle gå så bra här?

- Jag tror inte man kan gå runt i livet och vara rädd för saker och ting när det gäller något som man verkligen vill göra. Man kan ju vända på det också och separera min spelarkarriär och tränarkarriär. Men det ligger inte på mitt bord. Jag vill göra det jag vill göra och livet är för kort för att man ska tänka på vad andra ska säga eller vad man ska vara rädd för. Jag tänker inte ens i de banorna.

Det faktum att han varit lagkamrat till många av spelarna i truppen och att de därmed är hans vänner har inte varit en utmaning för honom att hantera när han nu är ledaren i omklädningsrummet, hävdar Goitom.

- Det var inga konstigheter. Jag tror att folk utifrån tänker att det är mer av en utmaning än vad jag tycker. De som känner mig vet om att jag haft den där ”tränarskallen” sedan flera år tillbaka. Det har inte varit några konstigheter. Jag har till och med bett spelarna om att inte ändra sitt beteende mot mig. För det vore konstigt om en titel helt plötsligt skulle ändra min relation till många av spelarna som finns i truppen.

- De är så pass professionella att de vet om att när det är träning så ska vi träna hårt, liksom. Och när vi bara är här på Karlberg kan de vara sig själva.

Kan du vara samma Henok då?

- För mig är det inga konstigheter. När jag var spelare ute på planen ställde jag också krav. Det är inga konstigheter. Det är bara det att jag tagit ett steg bakom den vita linjen. Det har verkligen inte varit någon grej alls.

- Spelarna har hanterat det jättebra. Men man blir också som ett team med spelarna. De vet om vad som är bra för gruppen. Vi har många spelare som har ett cv som är på högsta, högsta nivå. Jag kan ta hjälp av de spelarna också. För de säger så kloka ord under träning och match. Det ska jag utnyttja. Finns den styrkan i spelargruppen ska jag definitivt ta vara på den.

Goitom vill inte kalla sig för prestigelös, men han är tydlig med att alla spelare, gammal som ung, har möjligheten att påverka.

- Jag tror det är varje tränares dröm att ha spelare som tar egna initiativ som gör laget bättre. Alla som vill vara involverade och känner att det är en del av deras själ: inga problem. Sen finns det vissa spelare som bara vill fokusera på sin egen fotboll. Det ska man också ha rätt till.

- Jag tror inte det har med prestigelöshet att göra för mig. Det handlar mer bara om att alla som är på Karlberg ska ta fram sina styrkor. Jag ska inte göra allt. Finns det någon som vet någonting annat, det är klart att jag ska ta in det. Det vore konstigt av mig att inte ta in den styrkan i ledarrummet.

I och med den korta tiden mellan att Goitom valde att lägga sina skor på hyllan och att han nu står som huvudtränare för AIK fick han ta över laget från sin egen gamla tränare Bartosz Grzelak. Men han har inte hört av sig till Grzelak sedan skiftet.

- Nej, det har jag inte gjort. Därför att i en sådan period skulle i alla fall jag tänka att jag skulle vilja vara med min familj och mina vänner för att hitta energi där. Ska jag då ringa och fråga: "Har du några tips?". Jag hade förmodligen tänkt så om jag var i den situationen. Tränarjobbet är hektiskt och det är mycket energi som lämnar kroppen, och när man hamnar i en sådan situation är det jätteviktigt att få energi. Det bästa sättet att få energi är att vara nära familj och vänner.