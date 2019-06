Goitom står bakom supportrarnas "tysta" protest: "Betyder att något är allvarligt"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

AIK ställs under söndagseftermiddagen mot Hammarby i ett derbymöte på Friends Arena. Men under matchens tio första minuter kommer inte inramningen vara sig lik från tidigare derbyn, då det förväntas vara helt tyst från lagens supportrar på läktarplats.

AIK:s och Hammarbys supporterföreningar meddelade i veckan, i ett öppet brev, att alla klubbarnas supportergrupperingar är överens om tio tysta minuter under inledningen av matchen i protest mot polisens mer aktiva arbete för att få bort pyroteknik på läktare.

- Framför allt hoppas vi att alla som går på matchen förstår vad en eskalering av den här villkorstrappan betyder. Polisen har sagt tydligt och klart att tomma läktare är ett alternativ i framtiden och vi vill visa effekten av hur det då skulle bli, sa ASK:s ordförande Elvira Eriksson tidigare i veckan till Fotbollskanalen.

AIK:s lagkapten Henok Goitom medgav, efter lördagens träning, att det förstås kommer att bli lite annorlunda stämning under inledningen av matchen.

- Det klart att det blir en "träningsmatchsstämning" första tio minuterna och det är klart att när två rivaliteter går ihop och protesterar, så betyder det att det är något allvarligt. Det är inte varje dag som AIK:s, Djurgårdens och Hammarbys fans går ihop och protesterar. Om man gör det, så är det något allvarligt. Vi, spelare, respekterar det, säger han.

Goitom anser att läget mellan polisen och supportrar är allvarligt och anser att det är viktigt med dialog mellan alla parter framöver, då situationen måste lösas innan något allvarligt möjligen kan hända med anledning av läget.

- Jag tror att alla spelare är eniga med fansen och även de som tycker om fotboll om att det ska vara stämning på läktarna med säkerhet. Det ska någonstans finnas ett gemensamt ansvar, där stämningen vid fotbollsplanen fortfarande finns utan att det är en "vi mot dem"-känsla, för det är så det känns nu, att det är en "vi mot dem"-känsla, säger han.

Goitom fortsätter:

- Jag tror att alla blir förlorare i det, då det finns så mycket stolthet på varje sida om det blir en "vi mot dem"-känsla. Det gör att det kanske inte blir något bra av det förrän något allvarligt händer och då ska man helt plötsligt försöka lösa något. Då är det bättre att man försöker hitta en lösning innan något händer. Ibland är det så att människor låter något hända innan man tar saker och ting på allvar. Det skulle vara bra om det finns en dialog, där man också inkluderar alla som är inblandade för att prata om de svårigheter som finns på båda sidor. I slutändan vill du, som fotbollsspelare, ha fans som skapar bra stämning och får vara fria i sitt sätt att vara, men självklart med respekt och ansvar och att polisen egentligen bara är där om något allvarligt händer och inte för att gå in och styra så mycket och strypa den fotbollsatmosfären som finns.

Goitom anser att även allsvenska spelare kan göra något i frågan, men att det inte finns något facit för vad som är rätt och fel att göra som spelare. Däremot anser han att det, i det här fallet, är bra att spelarna står bakom supportrarnas protest.

- Jag tror väl att det är som i morgon att det är tyst stämning och att vi då står bakom det. Det är kanske svårt att säga saker och ting i pressen, men alla försöker väl påverka på sitt sätt. Det finns inget facit och jag tror att vissa spelare tror att de inte kan påverka så mycket. De kanske inte säger någonting. Det är därmed lite svårt, men alla försöker att göra sitt bästa, säger han.

Anfallaren kommer att försöka vara förberedd på när arenan väcks till liv igen efter tio minuter, men tar också upp ett märkligt scenario som kan inträffa under den tysta inledningen av matchen. Vad händer om något lag skulle göra mål?

- Jag tror att man kommer att vara så pass inne i den här stämningen i tio minuter och sedan kommer förmodligen chocken över allt ljud som kommer, så det är bara att försöka vara så förberedd som möjligt. Det skulle vara komiskt om man gjorde mål under första tio och hur man skulle reagera då, men man kan kalla det ett steg bakåt med stämningen första tio minuterna och sedan ta några steg framåt senare med den här protesten. Ibland behöver man förlora lite för att vinna stort sedan.

Lagkamraten och svenske landslagsmittfältaren Sebastian Larsson tror också på annorlunda stämning första tio minuterna.

- Jag tog emot informationen och det är väl bra att veta för att veta vad som händer första tio minuterna. Annars hade man undrat varför det är så tyst. Sedan fokuserar vi hundra procent på matchen. Vi vet om att en sådan protest är planerad, men sedan fokuserar vi till hundra procent på fotbollen, säger Larsson.

AIK:s chefstränare Rikard Norling är i sin tur fåordig om supportrarnas protest och läget mellan supportrar och polis, men menar att dialog är nyckeln till en lösning.

- Det är inte min uppgift att gå in och ha åsikter i sammanhanget. Jag känner naturligtvis för våra fans och jag tycker att de har gjort det jäkligt bra på slutet och sedan hoppas jag att en bra dialog ska lösa upp knutar eftersom att det här är något vackert som vi har i Sverige och som vi behöver hantera med varsamhet. Men hur det ser ut ska inte jag uttala mig om.

Matchen börjar klockan 15.00 under söndagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.