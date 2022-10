Granqvists kryptiska budskap om framtiden i HIF: "Klart man funderar"

HIF får sikta in sig på spel i superettan nästa år. 1-2-förlusten på Olympia mot Degerfors i dag innebär att det skiljer elva poäng upp till kvalplatsen när två matcher återstår av allsvenskan för HIF:s del.

Sportchefen Andreas Granqvist sammanfattar ett eländigt 2022 för Skånelaget, med en stor spelaromsättning under året:

- Det är klart att det är en stor besvikelse, klart nedstämd i dag. Det var inget vi såg fram mot när vi gick in i säsongen, att vi skulle trilla ner, så det är klart en otrolig besvikelse, säger Andreas Granqvist.

- Vi har åkt på väldigt många skador under säsongen och fick börja titta på truppen och försöka få in spelare där på sluttampen inför säsongen. Sedan fick vi inte de prestationerna och de poängen vi behövde - och många skador till under säsongen. Allvarliga skador, så vi har hela tiden fått snickra för att få ihop en slagkraftig trupp till att klara oss kvar. Det har vi inte lyckats med.