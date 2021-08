Grzelak: "Alla som kan läsa en tabell förstår att det är en viktig match"

Under söndagseftermiddagen gör Djurgården och AIK upp i ett hett Stockholmsderby inför 9 000 åskådare på Tele2 Arena. AIK kommer till matchen med två raka bortamatcher utan seger (mot Häcken och Örebro), men vann med 1-0 hemma mot Halmstad senast.

Nu stundar en av säsongens allra viktigaste matcher för AIK hittills både sett till prestige och tabellposition, då Djurgården toppar tabellen med AIK sex poäng bakom på tredje plats. De gulsvarta ser fram emot derbyt med entusiasm, berättar mittbacken Alexander Milosevic.

- De ligger före oss, men när man går in i ett derby är det mycket som sitter i huvudet. Det ska bli roligt att spela - vi har sett fram emot detta. Det är sådana här matcher man vill spela och det har känts bra i laget hela veckan. Det är många leenden på morgonen när man kommer till träningen, så det ska bli jävligt roligt, säger han till Fotbollskanalen.

ANNONS

Efter 1-0-segern mot Halmstad reagerade Milosevic på gräsmattan på Friends Arena, som han tyckte var under all kritik. Nu väntar ett derby på konstgräset på Tele2 Arena.

- Jag fick ganska många kommentarer senast, men det var mer för att prata om hur dålig planen var på Friends. Det är klart att man föredrar gräs framför plastgräs. Jag tar hellre en bra matta på gräs än en plastgräsplan. Nu blir det lite annorlunda spel - bollen går snabbare och det blir färre dueller, säger Milosevic.

Du är en spelare med stort AIK-hjärta - hur gör du för att sprida vidare betydelsen av den här matchen i truppen?

- Jag tror inte det behövs spridas vidare på något sätt, utan jag tror att spelarna förstår hur mycket det betyder. Inte bara för vårt lag utan även för supportrarna. Jag skulle ljuga om jag sa att det var en vanlig allsvensk match - den betyder väldigt mycket. Klart det är viktigt att gå in med 150 procent inställning och vinna matchen.

ANNONS

AIK:s chefstränare Bartosz Grzelak tog över klubben i juli 2020 och ledde laget till seger i fjolårets bortaderby mot Djurgården i november. Då gjorde Nabil Bahoui matchens enda mål i den 74:e minuten. Vad kan vi förvänta oss för typ av matchbild i eftermiddag? Grzelak svarar:

- Det är lite svårt att förutse hur matchen ska se ut över 90 minuter, för det blir lite styrt av resultat. Men Djurgården går ut med hög intensitet i matchinledningarna, så det ska vi vara beredda på. Sedan tror och hoppas jag att vi kan kontrollera matchen, men vi får se om vi lyckas med det.

Vad blir viktigt för er i den här matchen?

- Jag tror det är viktigt att vi är modiga, att vi vill och vågar spela vår fotboll med den ambitionsnivån vi har. Att vi har ett varierat anfallsspel och kan spela försvarsspel i olika höjder, säger Grzelak, som är väl medveten om matchens betydelse:

ANNONS

- Alla som kan läsa en tabell förstår att det är en viktig match, så även vi. Vi har mycket att vinna i den här matchen - vi kan verkligen knappa in på dem. Gör vi det är det väldigt bra gjort. Då har vi ett annat och bättre utgångsläge att hänga på de två topplagen i Djurgården och Malmö.

Vad tycker du om Djurgårdens säsong hittills?

- De är formstarka över tid. De har gjort många prestationer de säkert är nöjda med. Kanske någon dipp någonstans, men det har alla lag. Det är en styrka de har.

Som tränare i ett derby - hur undviker du att det blir för känslostyrt bland spelarna?

- Man brukar känna det lite grann. Man får ha örat mot rälsen i alla matcher. I en annan match kanske det handlar om att inte vara för avslappnad när man går in i matchen. Men i just derbyn handlar det mer om känslan att det blir för anspänt eller för mycket laddning. Då måste man rikta om spelarnas fokus. Det är väl det som är en ledares uppgift, att vi går in med en bra mental balans och känner oss psykologiskt trygga när vi går in i matchen.

ANNONS

Derbyt sparkas i gång 15:00 under söndagseftermiddagen.