Grzelak: "Jag är riktigt besviken"

AIK föll under måndagen mot Degerfors borta och tappade därmed mark i den allsvenska guldstriden. AIK har tre poäng upp till Djurgården i serieledning i tabellen.

AIK-tränaren Bartosz Grzelak är rejält besviken efter kvällens förlust.

- Det är en jättetung förlust. Jag är riktigt besviken, säger Grzelak till Discovery+.

Han fortsätter:

- Vi åkte till ett lag som kämpar för sitt levebröd. Ska de hänga kvar i allsvenskan eller ska de åka ur? Om man då släpper in ett mål efter en och en halv minut har man skaffat sig en uppförsbacke som är väldigt tuff. Vi skapar tillräckligt mycket i första halvlek för att i varje fall ha en kvittering, men om man inte gör målen då är uppförsbacken inte att leka med.

ANNONS

- I andra halvlek kom vi ut hungriga, men 20 minuter in i andra tryckte vi på panikknappen och började skeppa in bollar, sprang in med bollen rakt in i motståndaren och slog avgörande passningar i tid och otid. Sedan kom kontringen, som vi inte var föreberedda på, och det såg enkelt ut. Jag tycker inte ens att vi var nära en poäng.

AIK saknade rutinerade Alexander Milosevic och Sebastian Larsson mot Degerfors, men Grzelak menar att AIK måste kunna klara den typen av bortfall. AIK måste kunna göra mål ändå i den här typen av match.

- Vi är AIK. Vi har en trupp som ska klara av de här matcherna. Det ska inte spela någon roll att Alexander Milosevic och Sebastian Larsson är borta. Vi ska klara av det. Visst, det är lätt att peka på "niorna", men vi behöver också få hjälp i målskyttet av ytterkanterna. Vi måste få avslut från mittfältet och det fick vi inte. Det finns några uppenbara repriser som vi kan veva där vi missar målchanser, men det är fler spelare som måste bidra till det och det är fler spelare som måste ta det ansvaret.

ANNONS

Grzelak vill inte leta efter ursäkter, men känner sig upprörd.

- Man är ju det. Jag tycker att vi har haft en jättefin svit här och har gjort det bra under en lång tid. Kalmar borta var ingen enkel match. Vi åkte dit, kom tillbaka till 1-1 och kände att vi kan ännu bättre. Sedan började vi den här matchen med att släppa in ett sådant mål. Då känns det tuff att stå här. Det är där jag tycker att matchen förloras.

AIK ställs härnäst mot Djurgården på söndag i ett Stockholmsderby i allsvenskan.