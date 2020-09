Grzelak om AIK-förvärvet, Ring och utvecklingen inför MFF: "Kan inte bli känslomässig"

Åtta spelare i väg på landslagsuppdrag. Men AIK har ändå fått ut mycket av landslagsuppehållet som varit, menar tränaren Bartosz Grzelak.

- De vi har haft i träning har vi kunnat köra på bra med. Vi har spelat en träningsmatch (1-0-seger mot IFK Norrköping) och efter att vi fick ihop gänget i torsdags, det var första träningen när alla var tillsammans, så tycker att vi har gått framåt. Vi har en bra energi i laget, säger Grzelak.

Mot Peking startade nyförvärvet Bojan Radulovic, den 20-årige forwarden som man hämtat in från Premier League-klubben Brighton. Grzelak beskriver serbens första tid och insats mot IFK som "lovande".

- Precis som vi har bedömt honom från början, att det är en spelare som behöver lite tid. Men det var absolut en lovande insats som visar att han inom en snar framtid kan vara med och konkurrera på allvar. Så jag har fått en positiv bild.

Han är inte riktigt där än att han kan konkurrera på allvar?

- Han spelade ju matcher kontinuerligt senast i mars, tror jag. Så han har en liten bit kvar till att vara en 90 minutersspelare, men däremot kanske han har 60-70 minuter i sig.

Under landslagsuppehållet har AIK även skrivit ett A-lagskontrakt med den 18-årige forwarden Erik Ring. En spelare som Grzelak gillar.

- Jag ser en fysiskt stark offensiv spelare. Han skiljer sig mot många offensiva spelare i allsvenskan. Många som spelar längst fram är kanske lite mer skickliga på små ytor, men jag tycker Erik har en väldigt bra utväxling i sitt steg och han kan verkligen spela på större ytor. Han är fysiskt stark, samtidigt som han är väldigt skicklig med boll. Det tycker jag är en bra egenskap som han sitter på.

Hur nära är han att vara med och fajtas om en plats i laget?

- Jag tycker att han är med och konkurrerar rätt omgående.

Senast mot Häcken föll AIK med 1-0 och har laget har två poäng ner till en nedflyttningsplats. Men trots det ser tränaren fram emot att möta serieledaren.

- Framför allt ska det bli jätteroligt. De gångerna jag mött Malmö med AIK så har det varit roliga matcher att ta sig an. Vi möter en motståndare som ligger högt upp i tabellen, så det blir en utmaning, men samtidigt är det spännande och något vi ser fram emot.

Just matcher mot Malmö, Blåvitt och derbyna i Stockholm - hur är de matcherna att ta sig an som huvudtränare?

- När man är inne i det här så får man lägga känslor kring motstånd åt sidan. Annars tror jag inte att man gör en bra analys av motståndet. Sen ska man ha med sig som tränare att det kan väckas olika känslor hos en del spelare. Men i vårt läge är alla matcher värda tre poäng. Det är det vi måste förhålla oss till.

- Malmö är ett fotbollslag med många individuellt skickliga spelare, och de har en bra bredd i sin trupp. De har en del vassa offensiva spelare som man måste ha koll på.

Hur ser du på utvecklingen av ert spel sedan du kom in. Tar ni steg?

- Jag tänker att Häcken, med all respekt för de andra lagen vi spelat mot sedan jag kom in, är det bästa laget vi mött. Jag kände att vi, egentligen från Helsingborg-matchen, var väldigt positiva och starka sett till självförtroendet. Dessvärre fick vi inte med oss resultatet, även om jag tycker Häcken-matchen är vår bästa prestation som helhet. Det som saknades var att vi inte gjorde mål.

- Men vi gjorde vår starkaste prestation och jag tycker vi blir starkare som lag för varje match som går. Vi är mer solida och vi har ett bättre bollinnehav. Vi är inte utspridda över hela planen när vi förlorar boll. Vi sitter ihop mycket bättre som en helhet.

Går det att hämta saker ur en bra prestation, vad gäller självförtroendet, när man inte får med sig poäng - med tanke på det läget ni är i?

- Vi tränare måste ha det perspektivet på det. Vi kan inte bli känslomässigt engagerade som supportrar. Jag kan definitivt se saker, som vi tränat på, och gjort bättre i matcher. Det kan vi trycka på när vi gör övningarna igen. Att visa goda exempel. Det är det vi har försökt få med oss från den matchen, även om vi inte var nöjda med resultatet.

