Guidetti bakom allt i derbysegern - Djurgården halkar efter i guldstriden

Säsongens sista Stockholmsderbyt gick av stapeln på Tele2 Arena under söndagen. Djurgården mot AIK i en match med stor betydelse. Inför drabbningen hade Djurgården sex poäng upp till serieledande BK Häcken medan AIK hade tio poäng till toppen. Samtidigt hade Djurgården aldrig vunnit ett derby mot AIK på Tele2 Arena.

Man visste på förhand att hemmalagets mittback Hjalmar Ekdal var skadad och även att Hampus Finndell inte var spelbar. Men när startelvorna presenterades saknades även mittbacken Marcus Danielsson. I stället bildade Piotr Johansson och Jesper Löfgren mittbackspar.

Förutom att Yasin Ayari var tillbaka i elvan för AIK:s del så spelade Sebastian Larsson och Mikael Lustig sista Stockholmsderbyt i sina karriärer.

ANNONS

Det var upplagt för att bli glödhett. Knappt tio minuter in i matchen tog gästerna ledningen till hemmasupportrarnas förskräckelse. John Guidetti var vaken och kunde nicka in ledningsmålet efter ett inkast från Sebastian Larsson som gick via Lustig. Jacob Widell Zetterström var på bollen, men det räckte inte.

Efter ledningsmålet skulle matchen stå och väga en aning. Det dröjde till första halvlekens sista tio minuter innan Djurgården närmade sig kvittering. Besard Sabovic spelade in bollen till Jesper Löfgren som avslutade i straffområdet. Men i vägen stod AIK:s lagkapten som kunde nicka undan bollen.

Därefter skulle AIK aspirera på att utöka ledningen, bland annat genom två frisparkar strax utanför straffområdet. Men det förblev ofarligt och 1-0 stod sig halvleken ut.

ANNONS

När andra halvlek blåstes igång väckte Sabovic liv i matchen med ett skott utifrån. Trots att bollen skruvades utanför var det startskottet för några minuter där Djurgården pressade AIK på en tidig kvittering. Hemmalaget utmanade ordentligt, särskilt på vänsterkanten, men det kompakta AIK-försvaret stod emot.

Men när mycket tydde på att en kvittering var nära fick AIK en snabb omställning. Efter ett väggspel med John Guidetti kunde Nicolas Stefanelli avsluta, 2-0. Det var fjärde raka derbyt mot Djurgården där Stefanelli avgjorde.

Med knappt tio minuter kvar av ordinarie tid fick matchen två avbrott efter varandra. Det första berodde på någon form av knallskott. Det andra avbrottet blev betydligt längre på grund av kaos på läktarplats. Flera knallskott avlossades och bengaler kastades och spelarna lämnade planen. Det dröjde närmare 25 minuter innan matchen kunde blåsas igång.

ANNONS

Åter på planen var båda lagen påkopplade och det bjöds på målchanser åt båda hållen. Med sju minuter tilläggstid fanns det tid att arbeta med. Det tog Djurgårdens Kalle Holmberg vara på och reducerade genom ett nickmål.

Kort därefter fick inbytte Collins Lusaka Sichenje rött kort efter att ha sprungit ner Emmanuel Banda.

Matchen slutade 2-1 till AIK.

- Jag satt sista femton i omklädningsrummet, jag orkade inte titta, säger John Guidetti till Discovery+.

Guidetti var tillfreds med sin insats.

- Bra dag på jobbet. Kan man lugnt säga.

- Det gjorde lite ont i skallen. Jag kände det inte direkt efter, men när adrenalinet hade lagt sig kände jag ”fan, fick ont i huvudet”. Men det löste sig. Det var skönt, säger AIK:s derbyhjälte till Fotbollskanalen.

Magnus Eriksson, kapten i Djurgården, var besviken efteråt.

ANNONS

- Det är tufft, såklart. Vi möter ett lag som är starkt defensivt och sedan har de lite spets framåt. De gör två mål. Känslan där och då är att det inte speglar matchbilden, framför allt inte i andra, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Det känns som att vi hade marginalerna med oss under sommaren och att de grinar oss i ansiktet nu.

Kan ni ta igen sex poäng?

- Allt är möjligt. Men de sitter kraftigt i förarsätet

I nästa omgång ställs AIK mot serieledande Häcken. Då får de klara sig utan Sebastian Larsson som är avstängd. Djurgården möter Malmö FF.

Startelvor:

Djurgården: Widell Zetterström – Radetinac, Johansson, Löfgren, Andersson – Eriksson, Saboovic, Banda - Asoro, Edvardsen (69 Holmberg), Wikheim.

AIK: Nordfeldt – Mendes (77 Björnström), Lustig, Papagiannopoulos, Otieno – Hussein, Larsson (90 Lusaka Sichenje) – Thill (64 Bahoui), Stefanelli, Ayari – Guidetti (77 Elbouzedi).

ANNONS