Guidetti hoppade in i AIK:s seger: "Går spikrakt uppåt"

AIK träningsspelade under söndagen mot Örebro SK inför återstarten i allsvenskan. Matchen spelades över tre halvlekar, och 15 minuter in i den tredje halvleken kom AIK-förvärvet John Guidetti in på planen till jubel från supportrar på Spånga IP.

Guidetti skapade ett par fina möjligheter, men lyckades inte sätta bollen i nät för sitt första mål i AIK-tröjan när "Gnaget" till slut vann med 3-2 efter mål av Nicolas Stefanelli, Erik Ring och Josafat Mendes i träningsmatchen.

Efteråt är den 30-årige forwarden nöjd med sina 30 minuter på planen.

- Känslan är ändå bra. Jag tycker att jag kom in och skapade. Jag skapade och var farlig och det är viktigt. Sedan var det en tånagel från att jag gjorde mål. Jag ska kanske skottfinta honom en gång till, då jag såg att han var ganska nära, men jag tycker att jag fick så bra kontroll över den på bröstet att jag drog till på ett, säger Guidetti till Discovery+-sändningen och fortsätter:

- Jag hade även en nick som var farlig och var sedan förmodligen offside, men "Seb" (Sebastian Larsson) brukade hitta mig bra där i landslaget och jag känner honom, så jag brukar sticka när han har den på fötterna, då man brukar få den bra, så det var också nära. Då hade jag antingen gjort mål eller fått straff, så det kändes bra.

Guidetti, som även lämnade planen mållös i träningsmötet med Molde, menar att det kommer komma mål framöver.

- Jag har inte spelat så himla många minuter. Det kommer, hundra procent. Jag har spelat en kvart och 30 i dag, det är en halvlek. Om jag blir kritiserad efter första halvlek för att jag inte gjort mål mot Kalmar, så får de i varje fall ge mig en halvlek till, säger forwarden.

För Guidetti var det även nostalgiskt att spela på Spånga IP.

- Det är mycket barndomsminnen, självklart. Jag har både spelat inomhus och utomhus här, och man fick börja på gruset när man inte platsade här, säger han.

Guidetti vill nu fortsätta jobba på inför allsvenskan.

- Jag vill fortsätta träna, springa och fortsätta med allting. Jag får lära känna lagkompisarna också, hur de spelar och vad de vill. De här två matcherna har vi bytt många spelare och det kommer förmodligen bli under säsongen som jag får lära känna spelarna på på planen, samtidigt som jag lär känna dem på träning, så vi hittar varandra på ett bra sätt.

Han fortsätter:

- Allt är positivt än så länge, det går spikrakt uppåt. Det har inte varit några bakslag eller skador. Kroppen känns bra, jag känner mig snabb. Jag måste utvecklas fortfarande, men det är på rätt väg.

AIK ställs den 26 juni mot Degerfors IF borta i den allsvenska återstarten. Guidetti är sedan spelklar till hemmamötet med Kalmar FF den 17 juli på Friends Arena i serien.

AIK är tvåa i tabellen med 23 poäng efter elva omgångar i allsvenskan.