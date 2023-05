Guidettis ilska: "Katastrof - hade också buat"

AIK åkte under lördagen på en tung förlust mot Degerfors IF, och har nu sex poäng efter nio omgångar och är på 14:e-plats i allsvenskan. AIK vann senast mot Hammarby IF i den tredje omgången, och i nästa vecka väntar derby mot Djurgårdens IF på Tele2 Arena.

AIK blev utbuat efter lördagens match, något John Guidetti har förståelse för.

- Jag förstår dem, herregud. Jag hade också buat om jag stod där, säger han enligt Expressen och poängterar att det enda positiva med dagens match var att lagets supportrar tog sig till Värmland och sjöng under hela matchen.

Guidetti menar vidare att läget är allvarligt.

- Just nu är det katastrof. Men samtidigt står du med mig fem minuter efter att vi har förlorat en fotbollsmatch, det är mycket som är jobbigt just nu, säger forwarden.

Guidetti gjorde "Gnagets" mål i eftermiddagens match.