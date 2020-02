Gustaf Nilsson nära att rädda poäng - men missade två frilägen: "Segt att ingen gick in"

FERREIRAS. Gustaf Nilsson var nära att fixa en poäng till Häcken. Men anfallarens två frilägen räddades. - Segt att ingen gick in, säger han till Fotbollskanalen.

Häcken förlorade mot Vålerengen med 1-2, men det var nära att det blev en poäng. När laget jagade reducering fick Gustaf Nilsson två frilägen efter fina framspelningar av Adam Andersson och Adnan Maric - men lyckades inte få in den.

- Segt att ingen gick in. Första försökte jag nå, men jag vetefan vad som hände. Jag nådde den inte riktigt. Men jag tror att han tog upp flaggan ändå och att det var offside. Och andra var ett skott som målvakten räddar. Det var bra passningar, säger han.

När Alexander Jeremejeff lämnade så värvades Gustaf Nilsson in under sommaren och det blev fyra starter och sju inhopp. Nu har Häcken tagit in en ny spelare i Finlands landslagsanfallare Jasse Tuominen. För Nilsson är det så klart viktigt att ta chanserna nu på försäsongen.

- Ja det är klart. Det här sätter grunden på säsongen och svenska cupen nu vem som ska spela. Så det är klart att man vill göra det bra. Det är en konkurrenssituation så man måste göra det bästa i varje match, säger han.

- Det är bra med konkurrens. Jag tror att vi gör varandra bättre och han är duktig spelare.