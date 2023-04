Gustafson: "Behöver inte skämmas eller förneka det"

BK Häcken fick en lysande start på allsvenskan när man bortabesegrade IF Elfsborg med 2-0 under måndagskvällen. Sedan tidigare är man även klart för cupfinal efter att ha skickat ut både Djurgårdens IF och IFK Norrköping ur slutspelet.

Framgångar och ett självförtroende som inte får stiga fjolårets mästare över huvudet, menar Samuel Gustafson.

- Man hanterar det så nyktert man kan. Man inser ju att det vi gör är bra, och det behöver man inte skämmas för eller hålla på att förneka. Samtidigt är det en ödmjukhet att fortsätta göra det och att orka göra det hela tiden. Det var väl den starkaste känslan efter i dag. Vi fortsätter göra det som krävs, säger 28-åringen.

ANNONS

- Vi blir inte pretentiösa eller oödmjuka, utan jobbar stenhårt och vet att det är det som krävs för att fortsätta vara bra.

Även Djurgårdens IF och Malmö FF tog tre poäng i premiäromgången. Än vill Gustafson inte peka ut någon favorit i årets allsvenska toppstrid.

- Det blir ju jävligt långt fram i tiden och går ju lite emot tesen att ta varje match för vad den är och ge den den uppmärksamhet den behöver. Det blir ju på något sätt det perspektivet man får behålla. Jag tror att det är många som kommer vara bra i år.