Gustafson: "Vi vill ta med oss svansföringen som guldet medför"

Simon Gustafson ler:

- Han vet hur han ska lyfta sina spelare.

Mittfältaren säger det på tal om sin tränare Per-Mathias Högmos stora hyllning under försäsongen. Norrmannen tycker att Gustafson, som kom tillbaka till Häcken i somras, ser ännu bättre ut än i fjol när SM-guldet bärgades - och har satt som "krav" att Gustafson ska göra tio mål i år.

Men faktum är att 28-åringen spelade "halvskadad" i höstas. Tåproblem besvärade honom.

Hur begränsad var du?

- Det vet jag inte, men begränsad var jag.

- Men det var ju kul att vara en del av den utvecklingen som vi hade som lag. Men också att på något sätt få kämpa individuellt på andra sätt. Det handlade snarare om att jag skulle försöka spela matchen än att träna extra under veckan. Någonstans så är jag jävligt nöjd med hur vi spelade, framför allt hur vi spelade i de tuffaste matcherna.

Vad ska det bli av dig i år om du var begränsad i fjol när du var med och ledde laget till guld?

- Vi har ju höga krav på oss allihopa och det har jag personligen också. Jag hoppas och tror att min fysiska form kommer att vara mycket bättre det här året.

- Sen tror jag dels att vi på mitten kan ta ännu större steg. Att vi kan utveckla vidare våra relationer och vår potential. Även om jag är väldigt tillfreds med hur vi gjorde det i fjol. För laget som helhet tror jag också att vi kan ta steg där. Det skulle gynna oss som individuella spelare också.

Han säger också:

- Det handlar om en balans. Hur man ska maxprestera enbart som individ och hur man ska maxprestera som individ för lagets skull går inte alltid hand i hand. Det har att göra med roller och så vidare, och just att vi hittade och formade våra roller så bra som vi gjorde i fjol tycker jag var en av våra absoluta styrkor.

Tillsammans med poängmaskinen Mikkel Rygaard och brodern Samuel Gustafson utgjorde han en fruktad mittfältstrio i allsvenskan. De fick saker och ting att klaffa i samarbetet.

- Vi var två vänsterfötter som spelade framför Samuel. Mikael spelade till höger och jag till vänster. Och man hamnar i helt andra situationer om du spelar till höger jämfört med om man spelar till vänster. Att spela med en ytter bredvid dig som är högerfotad är också en helt annan sak än om yttern är vänsterfotad.

- Alla de sakerna tycker jag att vi hittade rätt i. Vi hade olika typer av dynamik på planens olika sidor men totalt gick de ändå ihop.

Under 2023 ska trion försöka hävda sig även internationellt, i Champions League-kvalet.

- Jag vill ju verkligen inte hamna i en situation där jag sitter och klappar oss själva på axeln och tycker att vi är så jävla duktiga. Men jag tycker att vi hittade rätt på många sätt. Sen tror jag att vi kan lyfta oss ännu mer, med mer tid tillsammans. Jag tror att vi kan matcha motståndet i exempelvis ett Champions League-kval.

Hur har det varit att landa i SM-guldet de senaste månaderna?

- Man har pratat mycket om det och reflekterat själv så klart. Det känns på ett sätt ganska långt bort men men det är klart att man som med allt annat får försöka suga i sig det och ta med sig godbitarna från det. Vi vill ta med oss inspirationen och svansföringen som det ska och kan medföra.

- Vi ska veta att vi har en nivå som är väldigt hög. Samtidigt måste vi bevara ödmjukheten. Att säga att det är den nya standarden, det är så jävla klyschigt, men nu vet vi att det är den nivån vi kan ligga på.

Gustafson fortsätter:

- Jag tror att när vi får ännu mer tid tillsammans och är längre in i den här processen så har vi steg kvar som vi kan ta. Så det känns väldigt spännande och lovande.

Mittfältaren vill som sagt både gå vidare från det som varit men också se att laget kan stärkas av succén under fjolåret.

Och nu menar han att det kommer ställas nya krav på Häcken i år. En av utmaningarna: att vara regerande mästare.

- Så är det ju i alla branscher, att den ledande faktorn alltid granskas och studeras lite extra. Det finns väl något undermedvetet i att alltid vilja slå de som är på toppen och så vidare.

- Sen har vi också ett Europa-spel framför oss, och fler matcher och hela den grejen. Det är ju också triggande. Vi behöver vara ännu bättre och jobba ännu hårdare.

Hur stort är det med Champions League för dig?

- Det som jag tycker är det absolut roligaste med det är just att vi får fortsätta med stora delar av den gruppen som vi har börjat bygga något med. Att vi får nya utmaningar, och det är något kittlande i det att det inte räcker att göra samma sak. Den där grejen tycker jag personligen är kittlande.

- Sen är det ju så att fotbollen är en ekonomisk bransch också, och det är klart att det är stora saker som står på spel i kvalet. För hela organisationen men också för individer. Det kommer bli en väldigt kul utmaning.

Omedvetet kanske det kan skapas en känsla av att man vill satsa lite mer på Champions League när man väl får chansen att kvala dit. Hur hanterar man den balansen när ni har två saker att fokusera på?

- Det är en bra fråga. På ett sätt tror jag att man får acceptera att det blir så. För det är ju också så att om du vill vara extra taggad för de riktigt stora matcherna då kan du ju inte vara lika taggad till andra matcher. Då blir det ju ingen effekt av det.

- Samtidigt är det klart att alla lag som har spelat både i Europa och i allsvenskan vill göra det så bra som möjligt i båda turneringarna.

Gustafson utvecklar sina tankar:

- Sen finns ju hela perspektivet med att det innebär många matcher och hög fysisk belastning och så vidare. Det handlar om att planera träningen efter det och ha en bred trupp där många kan prestera på en hög nivå.

- Nu levererar jag väldigt svaga svar här, men en sista grej handlar ju också att det här är väldigt individuellt från lag till lag men också från spelare till spelare. Det handlar om att vara öppen för att tackla det på vårt eget sätt.

Hur svårt tror du det är att bli mästare två år i rad?

- Någonstans tror jag väl att det är lika svårt som att bli mästare en gång. Men som jag var inne på så tror jag att det är inbyggt i det undermedvetna i idrotten på något sätt, den där herre på täppan-grejen. Det blir en extra kick att spela mot laget som har vunnit och laget som är bäst för tillfället.

Att Gustafson trivs med sin fotboll efter flytten hem till Häcken råder det ingen tvekan om. Han uppskattar den miljö som de gulsvarta skapat på Hisingen och gillar att vara en del av ett välfungerande kollektiv.

- Det ska vara krav och det ska vara ambitiöst men det ska vara kul och det ska vara trivsamt, om man säger så.

Du landar rätt mycket i Häcken och laget på frågor om dig själv. Det känns inte som att du sätter dig själv i första rummet?

- Det gör jag väl också, men det är också liksom... Det är ju en lagsport. Jag kan sitta här och ha hur höga krav på mig själv som helst och jobba hur hårt som helst och säga att jag ska göra 30 poäng nästa säsong. Men det är liksom helt omöjligt om du inte kuggar i med de andra gubbarna som man jobbar med varje dag.

- Jag tror man måste ha rätt ordning i det, att man är en del av laget och laget är liksom inte en del av en själv, om man säger så.

Han fortsätter:

- Men individuellt hoppas jag att jag ska bygga vidare på den här känslan av att det är jävligt kul att gå till jobbet och träningen varje dag. Att det finns människor runt omkring som är lika ambitiösa, som brinner för det lika mycket och som är goda människor. Det är liksom grunden.

- Sitter den grunden och vi har lite stolpe in med olika saker och externa faktorer. Då tror jag att vi kommer nå jättebra resultat också. Jag är helt övertygad om det.

Är det du är inne på en stor skillnad för dig nu när du kommit hem? Har du kul på ett annat sätt?

- Ju högre upp i näringskedjan du kommer desto mer är du för dig själv. Man säljs inte som en lagdel eller som ett lag utan man säljs som individuell spelare och du tjänar dina pengar som individuell spelare.

- Ju högre upp desto mer mentalitet av det där är det.

Han utvecklar:

- Jag tror inte det finns en motsättning i det här med att ställa krav och att ha en miljö som gör att man trivs och har roligt. Det kan gå hand i hand.

Så var det inte i alla miljöer du varit i tidigare?

- Nej, och så är det väl inte i jättemånga miljöer heller. Men att få uppleva, att vara mitt i det, vad det kan leda till och kraften av det… den är enorm. Den är underskattad i elitidrotten. Det ska vi bygga vidare på. Det är en av våra styrkor här i Häcken.

FOTNOT: Intervjun gjordes under Häckens träningsläger, i slutet av januari.

Under lördagen spelar Häcken en avgörande gruppspelsmatch i svenska cupen mot Halmstad. C More sänder matchen, som har avspark klockan 15.15.