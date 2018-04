Gustafssons kritik mot Pekings premiär: "Vissa ville bara visa upp sig själva"

2-1 mot nykomlingen Brommapojkarna i premiären. Norrköpings manager Jens Gustafsson var inte nöjd med laget och riktar hård kritik mot inställningen från vissa spelare.

- Vi har haft ett tonläge som varit ganska skarpt för att verkligen markera vad som är viktigt och det är alltid att vi offrar oss för lagets bästa. Det var några för många exempel i matchen mot BP där vi använder laget för att visa upp oss själva. Det kände jag var väldigt viktigt att markera, säger Gustafsson till Norrköpings hemsida.

Inför lördagens bortamatch mot Örebro har de jobbat för att hitta tillbaka till rätt känsla inom truppen.

- Det är inga större bekymmer, men det var viktigt att markera att vi behöver växa som lag och behöver du växa som spelare måste du ställa upp på de normer och de värderingar laget har.

Gustafsson pekar också på att avslutsmomenten måste bli bättre. Norrköping hade hela 23 avslut i premiären.

- Effektiviteten är viktig. Vi behöver ha en större skärpa i avsluten för att få med oss några poäng från Örebro.

Mötet mellan Örebro och IFK Norrköping startar klockan 16:00 på C More Fotboll och streamat på C More.