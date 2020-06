Häcken 2020: "Vem ska ersätta Paulinho?"

En poängmaskin har försvunnit - och tre nya anfallare har på kort tid värvats in. Kan någon ersätta Paulinho? Här är Fotbollskanalens genomgång av Häcken 2020.

Placering 2019: Sexa i allsvenskan.

Nyförvärv: Leo Bengtsson (mf, Hammarby), Adnan Maric (mf, klubblös), Jasse Tuominen (fw, Bate Borisov), Tobias Carlsson (b, Varbergs Bois), Patrik Wålemark (mf, Qviding), Imam Jagne (mf, uppflyttad till A-laget), Alexander Søderlund (fw, Rosenborg), Jakob Hedenquist (b, uppflyttad till A-laget)

Förluster: Paulinho (fw, Hapoel Beer Sheva/Hammarby), Kari Arkivuo (b, FC Lahti), Benjamin Arapovic (mf, Norrby IF), Kevin Ackermann (mf, Örgryte IS), Kwame Kizito (fw, Falkenbergs FF), Teodor Wålemark (b, Ljungskile SK)

FÖRSÄSONGEN

Spelade enkelt hem gruppsegern i cupen och besegrade Östersund, Eskilsminne och Gais och slutade med målskillnaden 9-0. I träningsmatcherna blev det 0-1 mot Elfsborg, 3-0 mot Norrby, 1-2 mot Vålerengen, 0-2 mot Århus, 2-1 mot Astana, 0-2 mot Sarpsborg, 6-1 mot Jönköping och 5-2 mot Utsikten.

NYCKELSPELARNA

Den rutinerade duon Rasmus Lindgren och Erik Friberg är väldigt viktiga för Häcken. Båda är erfarna, skickliga, och är starka i speluppbyggnaden.

GENOMBROTTET

Det finns flera som har kapacitet att kunna få ett genombrott. Gustav Berggren, Patrik Wålemark, Leo Bengtsson, Ali Youssef, Kevin Yakob är några. Om man bara får en gissning så läggs den på Wålemark. Klok för att vara 18 år och inte gjort någon allsvensk match. Bra teknik och speluppfattning. Har stora möjligheter att kunna få ett genombrott i Häcken, men frågan är om det blir redan i år?

FRÅGETECKNET

Om man tappar en så vass poängspelare som Paulinho så är det klart att det blir ett frågetecken för vem som ska fylla luckan. Brassen gjorde 31 mål under de två senaste säsongerna, och från 2015 och fram till efter 2019 så blev det 60 allsvenska mål och 16 assist på 86 matcher från start i Häcken. I somras värvade Häcken in Gustaf Nilsson, men det lossnade inte för honom. Så inför den här säsongen har två nya anfallare i Jasse Tuominen och Alexander Söderlund hämtats in. Vet Häcken vad man har fått och kommer någon eller båda bli succé?

SNACKISEN

Häckens hemsida har levererat ett par fina artiklar inför seriestarten. Alexander Faltsetas, Peter Abrahamsson och Erik Friberg har delat med sig av sina bästa tips på aktiviteter med barn. Bilden på Friberg med fiskespö är stark.



Faltsetas har även delat med sig av hur han jagar den perfekta pizzadegen.

Och Andreas Alm om hur han tapetserar möbler.