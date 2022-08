Häcken befäster serieledningen - Jeremejeff med säsongens 20:e mål

BK Häcken hade chansen att skapa en lucka i toppen av allsvenskan när man tog emot ett formstarkt IFK Värnamo på Bravida Arena under lördagseftermiddagen. Något man skulle komma att lyckas med.

Framför hemmapubliken rivstartade Hisingslaget matchen och hade tidigt flera lägen att ta ledningen. Bara minuter var spelat när Simon Gustafson sprang sig fri, men Pilip Vaitsiakhovich i gästernas mål kom utrusande och räddade avslutet. Kort därefter fick Alexander Jeremejeff ett öppet skottläge från distans efter att Robin Tihi slarvat med bollen, men skyttekungen lyckades inte placera bollen i nät.

IFK Värnamo spelade upp sig efter chockstarten och hotade serieledaren med ett par bra anfall. Halvvägs in i första halvlek var det dock Häcken som skapade matchens bästa läge så långt då Tobias Sana kom fri, rundade målvakten och gick omkull - men domaren vinkade avvärjande.

Till slut kom utdelningen. Strax innan halvtidsvilan tog sig Häcken runt längs vänsterkanten, varpå Mikkel Rygaard kunde stöta in ett lågt inspel till 1-0.

- Det är otroligt att vi inte leder med fem mål! Vi hade så många chanser att göra mål. Vi måste pressa lite bättre, annars gäller det att ha tålamod och göra mål när vi får chanserna, sa Rygaard till Discovery+ i paus.

IFK Värnamo-mittfältaren William Kenndal om första 45:

- Häcken börjar väldigt starkt och parkerar på vår planhalva första tio, sen spelar vi upp oss och gör det helt okej. Men i slutet tar de över igen. De är skickliga där uppe och det går snabbt. Vi får försvara lågt och det tar på krafterna.

I början av andra halvlek utökade Häcken ledningen. Alexander Jeremejeff fick bollen i straffområdet, slog till på ett tillslag och sköt in 2-0-målet. Det var skyttekungens 20:e fullträff för säsongen. I slutskedet var det inbytte Ibrahim Sadiqs tur att skriva in sig i målprotokollet då han nickade in bollen i mål från nära håll.

BK Häcken vann till slut matchen med 4-1 efter att Sadiq gjort ytterligare ett mål och Abdussalam Magashy reducerat i slutminuterna. Hisingslaget leder därmed allsvenskan fem poäng före Hammarby, som dock har en match färre spelad. Detsamma gäller Djurgården som skuggar på tredje plats, sex poäng bakom.

I morgon, söndag väntar ett Stockholmsderby mot AIK för Bajen medan Djurgården tar emot Elfsborg på måndag.

- Det var en bra match med mycket lägen, kanske lite slarvig förstahalvlek av oss. Men vinst är en vinst, säger Jeremejeff till Disocvery+ efter slutsignal, och kommenterar sitt 20:e mål:

- Det är Simon som spelar fram och bollen dimper ner framför mig och jag hugger till på ett. Riktigt skönt, det var en liten hackig match för min del så skönt att sätta dit den.

IFK Värnamo-forwarden Marcus Antonsson var besviken:

- Svårt att säga något annat än att det inte är tillräckligt bra när vi förlorar med 4-1.

Startelvor:

BK Häcken: Brattberg - Totland, Hovland, Hammar, Lund Hansen - Sa. Gustafson, Si. Gustafson - Rygaard, Jeremejeff, Uddenäs.

IFK Värnamo: Vaitsiakhovich - Winsth, Tihi, Eriksson, Lamaur - Kenndal, Larsson, Wenderson - Zeljkovic, Antonsson, Johansson.