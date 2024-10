Häcken besegrade Elfsborg - efter Yegbes jätteblunder

IF Brommapojkarna

Det brukar bli målrikt och underhållande när Elfsborg och Häcken ställs mot varandra.

Senast i våras vände boråsarna sent på Bravida arena och vann med hela 5-3 - och när lagen åter ställdes mot varandra under lördagen skulle det endast dröja fyra minuter innan bollen låg i nät.

Då stod Elfsborgs Terry Yegbe för en rejäl blunder när han helt ostört stötte bollen i eget mål.

Bara minuten senare fick boråsarna ett superläge att kvittera - men Arber Zeneli missade målet helt fri framför mål, till stor besvikelse.

I den tionde minuten tvingades Häckens mittbackskugge Even Hovland byta med skadeproblem och ersattes av Nikola Zecevic.

Det var inte det första tunga avbräcket - för något av lagen. Häcken saknade redan bland annat sin avstängde kapten Simon Gustafson och skadade stjärnytter Zeidane Inoussa. Elfsborg å sin sida saknade sin backstjärna Sebastian Holmén med skadekänning, samtidigt som Besfort Zeneli inte var helt fit för att starta (men fanns med på bänken och hoppade in med 30 minuter kvar).

Efter den rafflande starten lugnade matchen ner sig en smula och det dröjde till den 25:e minuten innan nästa större målchans skulle uppstå. Då fick Jens Jakob Thomasen ett kalasläge framför mål - men Elfsborgs-mittfältaren sköt en bra bit över ribban.

Med fem minuter kvar till pausvila höll Isak Pettersson på att ställa till det för sig själv och laget när han snubblade på bollen. Men Elfsborgs-målvakten hann få iväg bollen just framför en framrusande Häcken-spelare i sista stund.

- Vi kommer till bra lägen men måste sätta dit bollen, sa Arber Zeneli om Elfsborgs insats till Max i paus.

- Att de har mycket boll är en del av deras spel. Vi måste var skärpta där, vi gjorde ett misstag, men det är bara att köra vidare. Jag tycker att det är det där inlägget som vi råkar styra in, annars tycker jag inte att de har så mycket.

Zeneli kommenterade sedan sitt eget jätteläge tidigt i matchen:

- Det är jättedåligt av mig. Jag borde göra det bättre. Jag ska sätta den, hundra procent.

Häckens Lars Olden Larsen i samma sändning:

- Vi lever lite farligt ett par gånger och är lite överallt i pressen, så de kan spela igenom oss. Skärper vi oss lite har vi goda chanser att få med oss tre poäng, sa norrmannen till Max.

- Jag tycker att Elfsborg har flest chanser. Men vi får lite övertag ibland och det måste vi utnyttja på ett bättre sätt.

Den andra halvleken var länge chansfattig, men efter 59 minuters spel var det just Lars Olden Larsen som skulle utöka Häckens ledning efter en fin passning från Mikkel Rygaard och ett iskallt avslut.

Efter en händelsefattig fortsättning på halvleken blixtrade Elfsborg plötsligt till med 13 minuter kvar. Detta sedan inbytte Besfort Zeneli hittat in till en annan inbytt spelare i form av Per Frick - som stötte in reduceringen i nät framför hemmaklacken.

Häcken skulle däremot svara omgående. För endast två minuter efter reduceringen tappade Terry Yegbe bollen på kanten till Jeremy Agbonifo - som drev in framför mål och placerade in 1-3 på resultattavlan.

Trots ytterligare chanser för bägge lagen blev det även slutresultatet på Borås arena.

- Det är en ganska platt match från båda håll egentligen. Det känns som att det går ganska långsamt, men vi vinner och det är jäkligt gött, säger Häckens Peter Abrahamsson till Max efter matchen och fortsätter:

- Vi sitter ihop lite bättre och sen gör vi fina mål. Vi brukar göra ganska mycket mål, men vi krigar för varandra.

Häcken-tränaren Joop Oosterveld på presskonferensen efter matchen:

- Det var en öppen och jämn match. Vi var tursamma vid 1-0-målet. Vi behövde överleva till halvtid där vi gjorde små förändringar. Då var vi bättre under 20 minuter i den andra halvleken och gjorde 2-0. Vi var tursamma som kunde gör 3-1 sen, men jag är väldigt glad över segern.

- Vi har bättre kontroll just nu och då vinner vi matcherna. Speciellt när det är så jämnt som i dag.

Oscar Hiljemark på samma presskonferens:

- Fotboll handlar om att göra mål och tyvärr gör vi ett i egen bur det första vi gör. Sen gör vi tyvärr inte något i motståndarnas mål i första halvek. Det är inte bra nog. Vi skapar tillräckligt för att göra något av det.

- I andra halvlek är det inte ett Elfsborg som presterar på den nivån som vi förväntar oss eller har en kravbild för.

Startelvor:

IF Elfsborg: Pettersson - Buhari, Henriksson (Kaib 75), Yegbe - Hedlund, Thomasen (B. Zeneli 63), Ouma (Baldursson 63), Hult - A. Zeneli, Baidoo (Frick 75), Qasem (Abdullai 58).

BK Häcken: Abrahamsson - Lindberg, Hovland (Zecevic 10), Lode, Lundqvist (Laursen 92) - Leach Holm, Romeo - Abgonifo, Rygaard (Dahbo 92), Larsen - Youssef (Hrstic 82)