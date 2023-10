Häcken borta från guldet: "Känns som det går dåligt på alla fronter"

Mjällby knockade Häcken, som nu är borta från guldstriden.

Men den första halvleken förblev mållös. Mjällbys Jacob Bergström gav följande analys om sitt lags prestation efter de första 45 minuterna:

- Den är väl inte bländande, men det är det väl aldrig när vi lirar. En klassisk Strandvallen-match, som alla tror att det ska vara varje gång. Trevligt, sa Bergström i paus.

Han fortsatte:

- Allt kan hända och det gäller att vara med. Det är kul.

Häckens Amor Layouni tyckte planen var funktionsduglig.

- Det är inget fel på planen. Det går att spela fotboll.

Precis efter paus tog Mjällby ledningen. Efter en tilltrasslad situationen där bollen hoppade och for höll sig Noah Eile framme och skickade in 1-0. Därefter utökade Mjällby genom just Jacob Bergström, som rakade in ett inspel från nära håll.

Srdjan Hrstic reducerade för Häcken i den 80:e minuten, men närmare än så kom inte bortalaget i Blekinge.

- Vi är ganska dåliga och de gör det bra, säger Häckens Samuel Gustafson i Discovery+.

Häcken-kaptenen tyckte att det "mycket" som inte stämde.

- Nu känns det som att det går dåligt på alla fronter och vi har mycket att bevisa, inte minst för oss själva, säger Gustafson med ett skratt.

Häcken, som även spelar i Europa League, är alltjämt trea och kommer troligtvis också att sluta där efter 30 omgångar.

Mjällby, som säkrat sin allsvenska existens, är nia i allsvenskan.

Startelvor:

Mjällby: Törnqvist - Wikström, Rösler, Eile - Johansson, Ståhl, Gustavsson, Walta, Stroud - Bergström, Fenger.

Häcken: Abrahamsson - Sandberg, Hovland, Hammar, Totland - Rygaard, Samuel Gustafson, Romeo - Layouni, Chilufya, Sonko.