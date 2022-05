Häcken bröt Värnamos svit - Jeremejeff upp i skytteligatopp

Häckens nyförvärv Blair Turgott hann inte bli spelklar till måndagens bortamatch mot IFK Värnamo, då forwardens arbetstillstånd inte blev färdigt i tid. Hisingsklubben mönstrade då samma startelva som senast.

Inför kvällens match hade nykomlingen Värnamo inte släppt in ett enda mål på hemmaplan i årets allsvenska, men det skulle det bli ändring på. I den 38:e minuten sköt Häcken-mittfältaren Mikkel Rygaard via en täckande Robin Tihi in i nät fram till 0-1.

Hemmalaget hann dock med en kvittering före halvtidsvilan när en Häcken-hands i eget straffområde gav Marcus Antonsson chansen från straffpunkten. Antonsson var kylig och placerade dit 1-1 nere vid den vänstra stolproten. Trots det var han inte helt nöjd med lagets prestation i första halvlek.

ANNONS

- Jag tycker att vi sover lite. Vi är inte riktigt där, onödiga bolltapp som gör att de kan skapa bra och vassa chanser. Vi behöver steppa upp, men det var riktigt skönt att vi fick en kvittering här i slutet, sa Antonsson till Discovery+ i paus.

Värnamo fick sedan en mardrömsstart på andra halvlek när Alexander Jeremejeff fick bollen i straffområdet och skickade in sitt sjätte allsvenska mål för säsongen fram till 1-2. Med det toppar Häcken-forwarden skytteligan i ensam majestät.

Därefter ropade Värnamo efter en ny straff när bollen tog på en Häcken-hand i straffområdet, men domaren valde att fria. Häcken höll i stället undan och vann med uddamålet. Häcken står nu på 14 poäng efter sju omgångar, medan Värnamo är kvar på fem poäng.

- En go' vinst. Det blir en krigarvinst när vi ligger lågt och vi leder i slutet av andra halvlek, säger Alexander Jeremejeff till Discovery+ efter segern, och berättar om målet:

ANNONS

- Gustav (Berggren) gör en fin boll. Jag vet inte om jag är offside, men jag gör min löpning och får till ett skott med vänstern. Det var ett bra avslut. Fin boll av "Gurra". Jag drar några hundra sådana avslut på träning. De sitter väl inte då, men det är goare att de sitter nu.

IFK Värnamo-spelaren Oscar Johansson var desto mer besviken efter säsongens första hemmaförlust.

- Sett över 90 minuter så är det sämsta matchen (för säsongen), säger Johansson till Värnamo Nyheter.

Startelvor:

IFK Värnamo: Vaitsiakovich - Netinho, Tihi, Eriksson, de Vries - Kenndal, Näsström, Magashy - Johansson, Antonsson, Wenderson.

BK Häcken: Abrahamsson - Fridriksson, Hammar, Hovland, Lund - Rygaard, Gustafson, Berggren - Uddenäs, Jeremejeff, Bengtsson.