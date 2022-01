Häcken förlänger talangens lån: "Tro på en fortsatt utveckling"

Inför säsongen 2021 lånade BK Häcken in 19-åriga Yannick Adjoumani från ASEC Mimosa. Under året gjorde han tre inhopp i allsvenskan. Nu förlängs lånet fram till i sommar. Detta då klubben vill ge försvararen ytterligare tid att visa upp sig.

- "Adjou" har inte riktigt lyckats etablera sig i A-laget ännu, men vi har sett en stor utveckling under senare delen av 2021 och han krönte sin höstsäsong med en stark insats i skandinaviska mästerskapen mot bra motstånd. Vi förlänger lånet med en tro på en fortsatt spännande utveckling efter ett acklimatiserande år, säger sportchefen Martin Ericsson.

BK Häcken har sedan tidigare gjort flera förstärkningar till truppen inför kommande säsongen. De har bland annat värvat Amane Romeo från just Mimosa. Dessutom har de plockat in Mikkel Rygaard, Even Hovland, Tomas Totland och Oscar Uddenäs, köpt loss Franklin Tebo samt flyttat upp Sebastian Lagerlund.