Häcken-förvärv blev målskytt igen: "Är ju EM-euforisk fortfarande"

BK Häckens nye finländske anfallare Jasse Tuominen, 24, har hittills under försäsongen imponerat och slog under lördagen till med ytterligare ett mål i lagets 2-1-seger mot Astana i Portugal. Tuominen stod för det andra målet i matchen, vilket i slutändan blev avgörande för segern, den första på tre matcher under träningslägret.

Tuominen ser därmed ut att ha en gryende form, något han är medveten om är viktigt för att komma med i Finlands EM-trupp och få spela matcher i mästerskapet. Sommarens EM är det finländska landslagets första någonsin och därmed är det extra speciellt för alla i landet. Tuominen var under 2018 och andra halvan av 2019 ordinarie i det finländska landslaget och är därmed hoppfull om att få spela i mästerskapet.

- Jag är hoppfull, men jag kommer att behöva jobba för det, då inget kommer av sig självt. Jag hoppas kunna visa ledarstaben att jag ska vara en del av landslaget. Vi har två träningsmatcher i mars och förhoppningsvis kan jag få vara med där och visa vad jag kan, säger han.

Tuominen menar samtidigt att det är viktigt att han fortsätter att göra mål framöver.

- Jag är en anfallare så det är en del av mitt jobb att göra mål och assist. Förhoppningsvis kan jag göra det framgångsrikt.

Häckens tränare Andreas Alm märker i sin tur på sina finländska spelare - Jasse Tuominen och Joona Toivio - att något stort väntar för dem i sommar.

- Jasse är här för att han vill spela från start. Både Joona och Jasse och alla andra finländska spelare i världen är ju EM-euforiska fortfarande. De ska få spela ett första mästerskap med Finland. Han vill ju spela med Pukki (Teemu) och det är ju det han gjort under fjolåret. Han har god energi och driver sig själv framåt, då han inte var fulltränad när han kom hit. Nu var han på 68 och kanske att vi kan få upp honom på 80-85 innan vi börjar.

Alm ser en speciell EM-glöd i de finländska spelarna.

- Jag tycker att jag ser det på båda dem. Joona är också väldigt fokuserad. De finns några finländare till ute i världen och de är nästan legendarer allihopa. Nu går de för statyer.