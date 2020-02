Häcken gör ekonomiskt rekord - närmar sig 200 miljoner kronor i omsättning

Häcken slog omsättningsrekord under 2019, visar klubbens årsredovisning. Klubben omsatte 189 miljoner och gjorde ett resultat på 395 000 kronor plus.

BK Häcken har haft en stark ekonomi och hade det även under 2019. Klubben ökade sin omsättning till hela 189 miljoner kronor, klubbens högsta siffra genom tiderna, under en säsong laget slutade sexa i allsvenskan och vann svenska cupen.

Främst ökade sponsorintäkter samt egna arrangemang, som ökade med sex respektive fyra miljoner var. Även spelarförsäljningarna ökade från 13 till 16 miljoner, där den största summan kommer från försäljningen av Alexander Jeremejeff till Dynamo Dresden.

Häcken hade också ökade kostnader under 2019, en siffra som gick från 164 miljoner under 2018 till 190 miljoner kronor under 2019. Ökningen kommer främst från ökade personalkostnader, där en större och dyrare spelartrupp är förklaringen till en ökade kostnad.

Tack vare finansiella poster gjorde Häcken i slutändan ett plusresultat på 395 000 kronor under fjolåret, trots att klubben hade budgeterat för att gå back med tolv miljoner inför året.

- Det handlar om att vi inte budgeterar med spelartransfers. Däremot vet vi att vi över tid har ett transfernetto som, om vi slår ut det över ett antal år, snittar på cirka tio miljoner, vilket gör att vi kan känna en trygghet i att budgetera med minus. Det är ett sätt att signalera att vi satsar. Vi har ett starkt eget kapital som gör att vi kan göra det och ändå känna att vi har en bra kontroll över och en balans i vår ekonomi, säger klubbchefen Marcus Jodin till klubbens hemsida.

Resultatet gör att Häcken inför 2020 har 71,4 miljoner kronor i eget kapital. Klubben hade också vid årsskiftet 40 miljoner kronor i kassa- och banktillgångar.