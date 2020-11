Häcken knep sen seger - ÖFK förlorade tredje raka

Under lördagen gästade Östersund Häcken på Hisningen. Häcken i jakt på Europa-plats, Östersund med målet att klättra så högt i tabellen som möjligt efter en tuff första halva på säsongen. Tyvärr, för Östersunds del, blev det dock uppförsback nästan direkt för bortalaget

Redan i den 14:e minuten gav Viktor Lundberg Häcken en 1-0-ledning. Efter ett inspel av Leo Bengtsson från vänsterkanten, tog Lundberg emot bollen och avslutade direkt med ett skruvat högerskott vid den bortre stolpen. Målet var Lundbergs första allsvenska mål för säsongen.

Häckens 1-0-ledning stod sig sedan in i halvtid, men efter timmen spelad kom Östersund tillbaka in i matchen. Gästernas Henrik Bellman levererade ett inlägg från vänsterkanten in i Häckens straffområde, som Blair Turgott dök upp på vid den bortre stolpen och nickade in till 1-1.

Men Häcken skulle dra det längsta stråt på Bravida Arena. Med sju minuter kvar av ordinarie tid dök Rasmus Lindgren upp vid bortre stolpen och nickade in 2-1 till Häcken på en hörna av Patrik Wålemark. Häcken försvarade därefter sin ledning och tog hem alla tre poäng på Hisningen.

Efter att ha gått starkt under den första tiden efter anställningen av Amir Azrafshan som ny Östersunds-tränare, har ÖFK nu förlorat tre matcher i rad. Nu befinner man sig på elfteplats i den allsvenska tabellen med 33 poäng på 27 matcher, medan Häcken avancerar i jakten på Europa-platserna - då man nu kniper tredjeplatsen med sin 44 poäng.