Häcken krossade AIK - efter Mikkel Rygaards show

BK Häcken tog emot AIK i vårsäsongens sista allsvenska match. Ett möte som Hisingslaget har haft en klar fördel i på senare tid, med sju segrar på de åtta senaste drabbningarna mellan lagen.

Och det var hemmalaget som började bäst, där Mikkel Rygaard kom loss till skottläge vid trippla tillfällen innan klockan ens hade tickat upp på fem minuter. Men AIK fredade sitt mål väl och chanserna rann ut i sanden.

AIK fick samtidigt flera omställningslägen, där bland annat både Ioannis Pittas och Bersant Celina fick kalaslägen med kvarten spelad - men utan resultat.

Sex minuter senare skulle matchens första mål falla. Efter en rapp Häcken-kontring landade bollen hos högerbacken Valgeir Fridriksson, som fick i väg ett lösare avslut med vänsterfoten - men bollen letade sig i nät via en styrning.

Häcken tog större kontroll över matchbilden efter målet och kunde mycket väl ha utökat ledningen med 36 minuter spelade, när Amor Layouni fick ett friläge till skänks. Men då stod Nordfeldt för en vass räddning.

Med tre minuter till pausvila skulle Hisingsklubben utöka ledningen. Då slog Mikkel Rygaard ett hårt, lurigt inspel mot Edward Chilufya - som styrdes i eget nät via Sotirios Papagiannopoulos.

- Det är inte det bästa resultatet. Vi visste att de skulle ha mycket boll, så vi försöker försvara oss. Det första målet är ren tur för dem, en styrning i mål. Det är samma med det andra. Nej, de har varit bättre och vi måste spela bättre, komma till fler chanser och försöka göra mål, analyserade Bersant Celina i Max under halvtidsvilan och forstatte:

- Det är lätt att kontra på dem, de är inte så snabba i backlinjen. Vi försöker få tag på bollen och kontra, men de är bra på att hålla i den. Vi kanske behöver gå ut och pressa lite högre.

Häckens Valgeir Fridriksson i samma sändning:

- Det är varmt. Spelet är ganska långsamt, men jag tycker att vi klarar av att hålla bollen och trötta ut dem. Vi behöver fortsätta i den andra halvleken. De kommer antagligen ut ännu starkare i den andra halvleken, vi behöver vara ännu skarpare.

Det tog bara fem minuter. Sen hade Häcken utökat sin ledningen efter paus. Då var det Rygaard som släppte ut bollen till Layouni - som vackert placerade in 3-0 till Bollklubben.

Och i den 53:e minuten var det dags igen. Då stod Rygaard för en klassaktion när han efter ett par snabba vrickningar i straffområdet tryckte av med vänsterfoten och gjorde 4-0 framför hemmaklacken.

Fyra minuter senare var det dags för måljubel igen - men den här gången för de tillresta AIK-supportrarna. Detta sedan Ayari hittat fram till Pittas, som ur snäv vinkel kunde placera bollen mellan benen på Linde i nät till 4-1 på resultattavlan.

Det blev också matchens sista mål - och Häcken kunde bryta en segerlös svit på fyra raka matcher inför sommaruppehållet.

De fyra Häcken-målen innebär samtidigt att AIK nu har släppt in hela 27 mål på tolv matcher i årets allsvenska. Det är tredje sämst i serien (endast Kalmar och Norrköping har släppt in fler).

Just defensiven var något som Sotirios Papagiannopoulos svarade kring efter slutsignalen:

- Det är inte bara där bak, det är över hela planen. Vi är alldeles för dålig. Vi ligger under med 2- eller 3-0 i varje match och det känns som att ingen bryr sig, säger AIK-backen till Max och fortsätter:

- Ännu en gång är det helt oacceptabelt, det vi håller på med. Första halvlek är helt okej, men vi släpper in två skitmål. Vi går in i halvtid och snackar om vad vi kan göra bättre och att vi måste vara med de första tio minuterna, vad händer? Vi släpper in två jättebilliga mål och så är vi tillbaka på ruta ett.

AIK-tränaren Henning Berg på presskonferensen efter slutsignalen:

- Vi är så klart inte nöjda ned att förlora matchen. Häcken var bättre än oss. De två första målen är två styrningar, men de två sista gör de för enkelt.

- Vi måste ta sommaren för att ladda upp oss och sedan komma tillbaka på ett mycket, mycket bättre sätt.

Gladare var det, av förklarliga skäl, i Häcken-lägret:

- Vi har slitit med att ta poäng när matchandet har varit tajt. I dag är jag väldigt nöjd med energin mot ett lag som har fått en hel vecka på sig att förbereda sig på. I dag var marginalen tillräckligt med oss, säger Paco Johansen och fortsätter:

- Ett stort grattis till spelarna som har gjort ett otroligt jobb efter flera tuffa matcher.



Startelvor:

BK Häcken: Linde - Fridriksson (Lindahl 90), Hovland, Lode, Lundkvist (Hrstic 75) - Amane, Gustafson, Rygaard (Dahbo 68) - Layouni (Lindberg 68), Chilufya (Youssef 90), Inoussa.

AIK: Nordfeldt - Thychosen (Edh 79), Papagiannopoulos, Tiedemann Hansen, Björnström - Modesto, Fanne Dabo, Coulibaly (Ayari 52), Celina - Faraj (Besirovic 74), Pittas.