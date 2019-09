Häcken under radarn i guldstriden: "Borde vara fler ögon på oss"

BK Häcken tar under söndagen emot AIK hemma på Bravida Arena. Viktiga poäng står på spel och vid seger för Häcken är laget på allvar med i guldstriden. Hisingenlaget är endast tre poäng bakom AIK och fyra poäng efter Djurgården inför matchen. En seger mot AIK skulle därmed innebära ett helt annat tabelläge.



- Ja, och det är heller inte vilken match som helst, medger Häcken-yttern Ahmed Yasin för Fotbollskanalen.



- Det är klart att det är en viktig match, men jag tror att alla matcher nu kommer att vara som en final. Man måste vara fullt fokuserad även på de återstående matcherna och inte bara fokusera på just den här matchen. Men visst, det här är den första av de åtta matcherna som är kvar som vi måste vinna. Det är heller inte vilket lag som helst, AIK, regerande mästaren med en jävligt stark trupp som kommer till Göteborg och ska försöka ta poäng här. Det blir ingen lätt uppgift för oss eller för dem, fortsätter han.



Yasin menar samtidigt att självförtroendet är på topp i Hisingenlaget. Efter tre raka segrar och fem raka matcher utan förlust i allsvenskan, så är förutsättningarna lagda för att laget ska nå en ny framgång på Bravida Arena.



- Vinner man matcher kommer självförtroendet automatiskt. Allt hänger ihop på något sätt. Då spelar man också fin fotboll. Det har heller inte varit några lätta match i år. Det har hela tiden varit svåra matcher, oavsett vilket lag som stått på andra sidan. Det är bara att titta på Djurgården som kryssade mot AFC. Det är positivt för svensk fotboll att så många lag som det är nu är med och slåss om guldet. Det var längesedan det var så här.



Häcken är också som bekant ett av lagen som i höst kan få lyfta SM-pokalen, men då lär det också krävas positiva resultat i de avslutande matcherna mot övriga toppkonkurrenter, AIK härnäst, sedan IFK Göteborg, därefter Norrköping och Hammarby i slutet av säsongen. I fjol lyckades inte Häcken mot topplagen. Lyckas de nu när ett guld står på spel?



- Ja, det är väl ett bra tillfälle. Vi har haft det tufft mot topplagen, men mot Malmö tog vi ändå en poäng borta och en poäng hemma. Det är väl en bra start och en bra känsla för att vinna mot topplagen. Vi är ett jävla bra lag som spelar väldigt bra och fin fotboll, så vi har alla chanser i världen att ta en trea mot AIK. Det hoppas jag verkligen på, säger Yasin.



Hur mycket har ni pratat om er statistik mot övriga topplag?

- Det har väl varit lite snack att vi ska ta poäng mot de som ligger framför oss om vi ska vara med där uppe. Det är klart att det har varit ett snack om det, men vi lägger inte allt för mycket fokus på det. Det är som jag sa innan att vi tar en match i taget. Det är ett jävla bra tillfälle att ta dem nu med tanke på att vi har hemmaplan och har segrar bakom oss. Om det är någon gång, så är det nu.



Det har inte pratats så mycket om Häcken i guldstriden. Varför då?

- Det är väl ni i media som måste snacka upp det lite grann och kanske i stället har fokuserat på andra lag, vilket kanske är bra och positivt för oss. Vi jobbar underifrån och har fem raka nu, så vi går in till den här matchen med bra självförtroende.



Häcken har ju ett starkt lag och har varit med runt toppstriden senaste åren. Är det för lite snack om er?

- Jag tror att Häcken, som klubb, är lite mer försiktigt, men om man tittar tillbaka på de senaste åren, så har Häcken varit nummer ett i Göteborg och varit starkast. Häcken får lite för lite uppmärksamhet, det borde vara fler ögon på Häcken, säger Yasin.



- Jag sa även under en träff vi hade i vintras, där jag blev intervjuad, att vi borde bli lite mer kaxiga utåt för att visa att vi är ett lag att räkna med. Jag tycker att vi har bevisat det. Men snackar man får man också stå upp bakom orden. Vi har visat det på planen, men varit tysta runt omkring den, fortsätter han.



Yasin hamnade efter senaste mötet med AIK i fokus på Friends Arena. Mittfältaren tillhörde mellan vintern 2016 och sommaren 2018 AIK med utlåningar i två sejourer till först Muaither SC och sedan Häcken, men kände sig orättvist behandlad när han lämnade klubben permanent, då han efter matchen i våras gick ut och sa att AIK:s sportchef Björn Wesström fick det att framstå som att han var den spelare i laget som läckte AIK:s startelva inför ett möte med Hammarby.

Yasin var upprörd och sa då bland annat så här:

- Att Björn gick ut och sa att problemet var löst och att problemet är borta när jag hade lämnat det tyder bara på en spelare och det är jag. Det här är inte fint av Björn. Han ska komma ut och säga sanningen. Jag skickade sms till honom att det inte var jag. Och jag vet också att det gick rykten om att det var jag och att klubben instämde i det och fansen fick höra det. Men i dag, på tåget på väg från Göteborg till Stockholm så fick två eller tre spelare i vårt lag AIK:s startelva. Så vi visste att AIK skulle spela med fyrbackslinje.

Nu har dock spelaren lagt det bakom sig inför den här matchen.

- Det är borta. Det var något jag var tvungen att få ur mig. Jag ville först och främst skydda mig själv med att jag inte hade något med det att göra och det vet alla. Efter den händelsen var det jävligt många AIK:are som tackade för min tid och skrev väldigt fina meddelanden på sociala medier. Jag är väldigt glad över det, säger han och fortsätter:

- Det var mer för att försvara mig själv, inget mot någon annan. Björn (Wesström) skickade också sedan ett meddelande och gratulerade mig när vi vann svenska cupen och önskade mig lycka till. Det är ingen "beef" mellan mig och AIK. Det är lugnt och jag önskar dem all lycka. Jag tycker att det var jävligt fint gjort av Björn. Jag har inga "hard feelings" och känner inte det därifrån heller. Jag fick mycket kärlek efter den händelsen och min tanke var att jag bara ville skydda mig själv.