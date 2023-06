Häcken vann tredje raka - besegrade Mjällby

BK Häcken vann cupfinalen mot Mjällby på Strandvallen tidigare under våren.

Under söndagen var det dags igen för lagen att ställas mot varandra, denna gång var det på Bravida Arena.

BK Häcken dras med en del skadeproblem och unge Momodou Sonko samt Pontus Dahbo startade på varsin kant bredvid Benie Traore på topp. Lars Olden Larsen saknades helt, samtidigt som Tobias Sana var tillbaka på bänken, han blev dock kvar vid sidan hela matchen.

Det dröjde bara tio minuter på Hisingen innan BK Häcken tog ledningen. Amane Romeo sköt via Benie Traores huvud och in, Noel Törnqvist var chanslös efter att bollen ändrat riktning via Häcken-anfallaren.

Det blev starten på en ensidig historia på Bravida Arena. Pontus Dahbo, 17, skulle komma att noteras för både mål och assist. I den första halvleken spelade han fram till Even Hovland som hade dröjt sig kvar i straffområdet efter en fast situation. Från nära håll stötte mittbacken in 2-0-målet.

Och i inledningen av den andra halvleken blev han målskytt när han satte dit 3-0-målet.

BK Häcken hade bud på ytterligare mål men matchen slutade 3-0.

Häckens seger innebär att man nu har vunnit tre raka och hakar på i toppen av tabellen. Med 13 matcher spelat så har de gulsvarta 28 inspelade poäng, tre bakom serieledande MFF.

Startelvor:

BK Häcken: Abrahamsson - Lunddal, Sandberg, Hovland, Lund - Rygaard, Romeo, Gustafson - Dahbo, Traore, Sonko.

Mjällby AIF: Törnqvist - H. Johansson, Brorsson, Rösler, Pettersson, Ståhl - Gustafson, Gustavsson, Rosengren - Fenger, A. Johansson.