Häcken vill bryta dystra sviten mot topplagen: "Dags att visa att vi kan slå dem"

Häcken jagar en av de tre platser som ger spel i Europa kommande säsong. Under söndagen ställs man hemma mot Östersund, som ligger precis före Häcken i tabellen, på en femte plats.

Vårens möte mellan lagen slutade med 2-0-seger för Östersund efter att Dino Islamovic och Jamie Hopcutt svarat för målen. Och förlusten mot ÖFK är bara en av flera mot de fem lag som ligger före Häcken i tabellen. Laget har inte lyckats vinna mot något av de fem topplagen, men nu har man alltså chansen att bryta den dystra sviten när ÖFK kommer på besök till Bravida Arena.

- Det är dags att visa att vi kan slå dem. AIK borta, Norrköping borta, Östersund borta ... Det kanske är de där bortamatcherna som har förstört det. Men hemma har vi varit bra mot dem, säger mittfältaren Daleho Irandust till Göteborgs-Posten.

Tränaren Andreas Alm fortsätter:

- De är bättre än oss. AIK är bättre än oss, Norrköping är bättre än oss, Hammarby är bättre än oss. Malmö och Östersund, där är det inte så mycket som skiljer, men i grunden handlar det om att de hittills har varit bättre. Sedan gäller det att vara bättre än dem när det har gått 30 matcher.

Du ser mötet mellan Häcken och Östersund på C More Live och kan streama det via cmore.se. Avspark 15:00.