Häcken vill se Samuel i landslaget - men Simon hade nobbat Blågult: "Inte intresserad"

Bröderna Simon och Samuel Gustafson har vänt hem till Sverige och Häcken, som de just nu är på väg att leda till SM-guld. Efter 1-0-segern i seriefinalen mot Djurgården under söndagen berättade Häckens tränare Per Mathias Högmo att han tycker att Samuel borde tas ut i svenska landslaget framöver.

- I första halvlek var Samuel nästan prickfri. Sexa-rollen passar honom väldigt bra och han spelade glimrande bra. Han är trygg och svår att få tag i, säger Högmo och fortsätter:

- Samuel håller en så hög nivå att jag sagt internt att han egentligen borde vara mogen för större uppgifter, för Sverige nu när de ska in i ett nytt kval (till EM). Han är så otroligt spelskicklig.

ANNONS

Brodern Simon håller med tränaren om att Samuel är tillräckligt bra för Janne Anderssons trupp.

- Det är väl några år för sent, men det är inte jag som är förbundskapten. Det kan inte jag påverka, säger Simon.

- Det här är en lagsport men det finns också individer i den och jag tycker att det är en stor grej att hitta roller som gör att man kan utnyttja alla så bra som möjligt. Men också göra det i en struktur där individerna får skina.

Simon utvecklar:

- Där är han otroligt viktig i vårt spel tillsammans med Even (Hovland) och Johan (Hammar) i vår speluppbyggnad. Vi är så trygga i det så det ger oss så mycket i det stora hela. Då kan vi få matcherna dit vi vill oavsett om vi spelar borta mot Djurgården.

Du då, ska du knacka på landslagsdörren?

- Nej. Den dörren är stängd för längesen. Jag är inte ens intresserad om jag ska vara ärlig.

ANNONS

Varför?

- Jag har hellre ledigt då än att spela där.

Simon Gustafson menar att han hade tackat nej om han blev uttagen av Janne Andersson.

- Förmodligen. Men den approachen har jag haft hela tiden och jag har diskuterat det i olika intervjuer tidigare. Det handlar inte om att jag inte vill representera mitt land men som elitspelare går man all in varje dag och det tar upp jävligt mycket av ens tid. Att kunna få tre-fyra dagar ledigt när det är landslagsuppehåll är otroligt viktigt för mig. Andra delar av livet får tid. Det mår jag väldigt bra av.

Även en annan lagkamrat och central mittfältare, Erik Friberg, vill se Samuel Gustafson i Blågult.

- Han har varit så bra att han borde vara med där. Hela det här året har han varit jättebra. Men det beror väl på hur landslaget vill spela. Vill man spela så som man testade så är det väl perfekt att ha med honom, i en 4-3-3 är han ju grym. Han är lugn och har ett bra passningsspel. I den rollen som sexa är han bäst i serien, säger Friberg.

ANNONS

- Om man vill spela en bra fotboll så ska han vara med. Men om man ska spela 4-4-2 och han bara ska täcka ytor då kanske han inte ska vara med. Men vill du bygga ett eget spel då är det inget snack. Då hittar du inte många bättre i alla fall. Fortsätter han så här så är det klart att han ska vara med.

Vad Samuel Gustafson själv säger? När han får höra om Högmos beröm och tankar om landslaget svarar han:

- Jag har ingen åsikt, över huvud taget.

Vill du in i landslaget?

- Jag vet inte. Det är inget jag tänker på över huvud taget.