Häckens målkung borta mot AIK - Alm: "Han har lite knas med kroppen"

Alexander Søderlund har klivit fram och varit Häckens bäste målskytt under säsongen. Norrmannen har stått för sex mål på elva matcher. Men när Häcken reste till Stockholm för att ta sig an AIK under söndagen saknades Søderlund i truppen. In i hans ställe kom finnen Jasse Touminen.

- Man vill alltid checka under matchdag. Søderlund hade lite knas med kroppen i veckan och kände nu att det inte var 90, så det är ingen mening att spela på under 100 procent.

På frågan om vad ”knas med kroppen” innebär svarade Alm:

- Ja det är ju att man inte kan spela. Det är någon muskel, eller så är det något fiber, eller något annat.