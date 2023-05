Häckens stjärna irriterad - tycker att MFF och Dif kommit billigt undan: "Skulle haft rött"

Mot Malmö FF blev det 2-2 efter att Häcken släppt in ett sent mål som blev omdiskuterat och där det var svårt att se om hela bollen verkligen var över mållinjen. Mot Djurgården blev det 0-1 efter att Oliver Berg avgjort på en omdiskuterad straff där Valgeir Fridriksson menade att han inte fick bollen på armen utan på bröstet.

Efter matchen på Tele2 Arena var Häckens lagkapten Samuel Gustafson besviken.

- Det är tråkigt att förlora. Det var en jämn match som avgjordes av en omdiskuterad situation där vi inte tycker att det är straff. Domslutet får ju stora konsekvenser i och med att det var matchens enda mål, säger han och fortsätter:

- Annars var det en jämn match. Vi är inte jättebra. Det är inte Djurgården heller. Så det är väl inte orättvist att Djurgården vinner, det kunde väl ha gått hur som helst. Men det blir ju väldigt stora konsekvenser och väldigt kostsamt för andra matchen i rad med stolpe ut i domslutsvägen.

Din tränare vill ha VAR, vad tycker du?

- Både målet mot Malmö och straffen nu mot Djurgården blir ju väldigt svårt för domaren att ta ett beslut. Domarna har inte rätt förutsättningar för att ta rätt beslut. Han är på fel sida om Valgeir på straffen och sist var han ju 50 meter därifrån med stolpar, nät och bengalrök i vägen. Så det blir ju jättesvårt för domarna att ta beslut och det blir stora konsekvenser.

Mot Djurgården blev Samuel Gustafson punktmarkerad. Lucas Bergvall låg hela tiden tätt i ryggen på Häckens lagkapten.

- Det var ungefär som vanligt. Det blir mindre boll för mig men kollektivt hittar vi ändå andra lösningar som löser vår speluppbyggnad. Det är en balansgång att spela för laget och öppna ytor när det är väldigt markeringsinriktat. Samtidigt vill jag ju ha impact, säger han.

Hur är det att få den uppvaktningen i match efter match?

- Det är ju så det funkar i fotboll. Det är drag och motdrag. Motståndaren identifierar saker som man tror ska vara bra mot oss, då får ju vi ha andra motdrag och det tycker jag att vi har till viss del. Vi jobbar hela tiden på att hitta ytterligare lösningar när det blir mer markeringsinslag. Det är en process och jag tycker att jag utvecklas i det.

Ni var ganska upprörda efter matchen mot Malmö FF och tyckte att deras spelare ibland kom sent in i dueller och även nu var det ganska upprört, bland annat tyckte Mikkel Rygaard att Djurgårdens spelare kom sent in - hur ser du på det?

Det som Samuel Gustafson syftar på är en situation där han föll till marken efter att Anders Christiansen kommit sent in i en duell.

Efter matchen mot MFF ville inte Gustafson säga om han tyckte att det skulle ha varit rött kort på Christiansen eller inte, det eftersom han inte hade sett repris på situationen.

Men efter 0-1-förlusten mot Djurgården gav han sin syn på saken.



- Nu har jag sett och jag tycker att det är rött kort på Christiansen. Och jag tycker att domaren borde ha varnat Rasmus Schüller i dag också. För det blir ju så att det skadar sättet vi spelar på. Om man ska locka upp motståndaren nära i press och spela sig loss, då är det sådana risker du tar, och det är det domarens uppgift att hjälpa till och skydda en, säger han.