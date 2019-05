Häckens tunga besked: Lindgren missar mötet med ÖFK

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

BK Häcken-försvararen Rasmus Lindgren har hittills startat i lagets samtliga sju allsvenska matcher, men missar på lördag mötet med Östersunds FK på Jämtkraft Arena. Häcken meddelar, via sin hemsida, att det är på grund av sjukdom.

Tränaren Andreas Alm hoppas däremot inte att det ska skada laget.

- Målet är att det ska bli så lite skillnad som möjligt, vi har en idé att när en spelare är borta, oavsett vem det är, så ska det inte se ut som ett helt nytt BK Häcken. Att en spelare inte är närvarande när vi startar en match har väldigt lite betydelse i min värld, säger han i en kommentar på föreningens hemsida.

Häcken meddelar däremot att ytterbacken Godswill Ekpolo, som blev utbytt efter en smäll mot Sundsvall, är redo för spel. Utöver Lindgren är därmed samtliga spelare i föreningens A-lag tillgängliga för spel.

Häckens matchtrupp: Peter Abrahamsson, Jonathan Rasheed, Joona Toivio, Johan Hammar, Juhani Ojala, Godswill Ekpolo, Adam Andersson, Oskar Sverrisson, Kari Arkivuo Alexander Faltsetas, Mervan Celik, Nasiru Mohammed, Gustav Berggren, Erik Friberg, Paulinho, Ahmed Yasin, Daleho Irandust, Alexander Jeremejeff och Viktor Lundberg.

Häckens möte med Östersund börjar klockan 13.30 under lördagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.