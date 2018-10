Haglund: "Säsongens viktigaste match"

Allsvenskan är inne på de tre sista veckorna av serien. Sirius går in i avgörandet med tre poäng ner till Brommapojkarna på kvalplatsen. Uppsala-laget möter Trelleborg under söndagen, och kan ta ett stort steg mot ett nytt kontrakt.

- För oss handlar om att hålla avståndet ner till kvalplatsen. Oavsett vad som händer de här fem matcherna så vill vi hålla i taktpinnen och inte hamna i ett sånt läge att vi inte kan styra vår framtid. De här matcherna som kommer nu närmast blir väldigt viktiga för oss att känna att det är upp till oss att hålla oss kvar i allsvenskan så att vi inte åker ner på kvalplats och inte kan styra vårt eget öde. Nu har vi Trelleborg och sedan BP och då gäller det att ta pinnar där så vi håller avståndet. Jag skulle också tro att det är sista halmstrået för Trelleborg, så det är väl säsongens viktigaste match, säger Philip Haglund till Fotbollskanalen.

- Jag tycker att det känns som ett gynnsamt läge att möta dem. Vi har haft en uppåtgående trend och då vill man gärna ha de här viktiga matcherna.

Sirius låg sist i allsvenskan inför omstarten efter VM-uppehållet med bara en seger och totalt fem poäng under våren. Under hösten har laget ett betydligt bättre facit och har klättrat i tabellen

- Vi har haft i princip två olika trupper den här säsongen. Det är klasskillnad på det lag vi kan ställa upp med nu och den trupp vi har inklusive bänk och alla runtomkring. Hade vi inte kunnat växla om under sommaren och få tillbaka spelare från skada och fylla på med någon spelare så tror jag att det hade blivit tufft att ta sig till den här positionen, säger Philip Haglund.

- Om laget så säger det väl att det finns en väldig moral. Det har också varit många matcher där vi har legat under med både en och två bollar och lyckats vända på det. Det är lätt så att när det går emot så är det svårt att bryta den trenden, man förlorar lätt fler och fler matcher. Det är förhoppningsvis något vi kan se tillbaka på med en bra känsla när säsongen är klar, men det har varit en enorm styrka tycker jag (att kunna vända på det).

Tre gånger under hösten har Sirius vänt tvåmålsunderlägen till seger, två gånger mot IFK Göteborg och nu senast mot Elfsborg. Det är något som de blåsvarta tar med sig inför avslutningen, menar Philip Haglund.

- Det känns som att vi kan ligga under med två bollar efter 30 minuter och ändå hämta hem det, så det är en styrka. Sedan så vill vi helst inte hamna i de situationerna vilket vi har pratat om. Statistiken visar väl att man vinner två procent av de matcherna i princip, när man ligger under med två bollar. Så det vore bra på söndag om vi kanske kan göra första målet.

