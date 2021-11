Haglund: "Vi försvarar oss som en guldkandidat"

Halmstads BK förlorade under lördagen mot Djurgårdens IF med 1-0 på Tele2 Arena. Edward Chilufya avgjorde, från misstänkt offside-position, i andra halvan av matchen.

HBK-managern Magnus Haglund är besviken över att Chilufyas mål blev godkänt, samtidigt som han tycker att bollklubben gjorde en bra match i Stockholm.

- Det var en tung förlust med tanke på att det i min bok var Djurgårdens enda stora målchans som gick i mål. När jag tittar på bilderna och kollar jävligt sakta och tittar framåt, så ser det i min värld ut som att det är någon decimeter offside, men målet blev godkänt, säger Haglund under presskonferensen och fortsätter:

- Gällande matchen i övrigt tycker jag att vi var det bättre laget första halvtimmen. Vi hade kunnat ta ledningen under den fasen, då vi gjorde väldigt mycket rätt. Djurgården kom sedan in i matchen sista kvarten av första halvlek. De hade en del boll framför oss och utanför oss, men skapade väl inga stora chanser under den perioden. Det spelmönstret fortsatte fram till deras mål i andra halvlek.

Haglund tycker att det är frustrerande att det blev noll poäng sett till chansfördelningen i matchen.

- Vi fick för korta anfall, Djurgården hade mycket boll och tryckte ner oss utan att skapa några stora chanser. I 70 minuter såg det mycket väl ut att kunna bli en match med hållen nolla, men Djurgården gjorde mål och vi försökte sedan efter det med någon form av forcering. Vi fick väl några mållägen i straffområdet, men vi lyckades inte förvalta det tillräckligt för att göra en kvittering. Vi får åka härifrån med noll poäng och sett till chanser i matchen är det frustrerande, samtidigt som det mycket väl kunde ha varit offside vid målet. Då känns det irriterande.

HBK gjorde samtidigt åter en stark insats defensivt. Hallandslaget har släppt in näst färst mål i år (25 stycken) och har dessutom spelat jämnt mot alla lag i alla matcher i allsvenskan. Enda gången HBK förlorat med fler än ett mål är mot IFK Göteborg (2-0) på bortaplan den 12 september i år.

Trots det kan HBK ramla ur allsvenskan, då laget är på 13:e-plats med endast två poäng ner till Degerfors IF, som har en match färre spelad, på kvalplats i bottenstriden.

- Vi får vara ärliga och säga att vi inte har gjort tillräckligt många mål. Vi försvarar oss som en guldkandidat, men vi har inte gjort tillräckligt många mål. Däremot har vi skapat nog med chanser, men vi har inte varit skarpa i de lägena som gör att man gör fler mål. Vi kom till den här matchen med mål i sex matcher i följd, men totalt sett står vi på 21 mål. Det är det som gör att vi inte lämnat den här streckstriden, men vi har presterat väldigt bra och gett alla lag en rejäl match i alla matcher.

Efter landslagsuppehållet väntar ett tufft spelschema för HBK med spel mot IF Elfsborg hemma, Hammarby IF hemma och Malmö FF borta i de sista matcherna av säsongen.