Haglunds önskan slog in: "Har varit så bra den kan bli"

Sirius har inlett den allsvenska säsongen på bästa möjliga sätt. 2-0 i premiären följdes av 3-2 mot AFC Eskilstuna. Det är en liten skillnad gentemot förra året. Laget vann då visserligen i den andra omgången mot mot Elfsborg och kryssade mot Häcken i den tredje. Men därefter förlorade laget fem raka matcher.

När Fotbollskanalen i december frågade flera allsvenska spelare vad de önskade sig till nästa säsong så var Philip Haglund tydlig. En bättre start.

- Jag önskar mig är en bra start, förra säsongen hade vi fem poäng efter tretton omgångar. Det var riktigt jobbigt psykologiskt, man var långt nere i skiten. Det vore väldigt skönt om vi kunde starta bra och få lite luft under vingarna, sa han till Fotbollskanalen då.

Haglunds önskan verkar ha slagit in. Laget har efter två omgångar spelat ihop maximalt antal poäng, sex till antalet.

- Starten har varit så bra den kan bli, både resultat- och spelmässigt. Vi lyckades göra en taktiskt bra match mot Kalmar och det räcker ofta till ett eller tre poäng. Mot AFC, vilket var får första match på ”Studan”, så gör vi en riktigt bra första halvlek. Då gjorde vi tre mål och det räckte också för vinst. Vi kanske inte har fått ihop alla bitar i en och samma match. I den första matchen tycker jag att vi satte försvarsspelet och i den andra matchen stämde anfallsspelet. Det är skönt att känna att vi kan vara bra i båda delarna, säger Haglund till Fotbollskanalen.

Haglund, som använts på de offensiva positionerna, har också stått för en fin inledning. Efter två omgångar står han noterad för ett mål och en assist.

- Jag är nöjd med att leverera poäng. Men jag har varit inne på de tidigare, nu spelar jag högre upp och då kanske folk förväntar sig att jag ska leverera fler poäng. Jag försöker bara göra det jag är bra på, vara jobbig för motståndarna och befinna mig där det händer. Trillar det in någon poäng är det bonus, det viktiga är att vi tar poäng. Men jag ska inte klaga.

Nu ställs Sirius mot bättre motstånd. Under söndagen drabbar Uppsalalaget samman med AIK på Friends Arena.

- Vi möter mästarna på bortaplan och det är ett av allsvenskans bästa lag. Samtidigt som vi har respekt för AIK så vet vi att vi har börjat bra och de sämre. Det är någonting jag tror att vi kan utnyttja. Vi har byggt självförtroende i de två inledande matcherna och AIK är trots allt ett lag som vill slåss om guldet, det är jag övertygad om. Jag kan tänka mig att de redan nu känner lite stress över att få in sin första trepoängare.

Hur utmanövrerar man AIK?

- För vår del handlar det om att göra en taktiskt bra match. Det handlar om att vara det aggressivare och hungrigare laget. Då tror jag vi kan vinna matchen. Man behöver inte sticka under stolen med att AIK har extremt bra spelare. Gör de en bra match så är det tufft för oss att vinna, säger Haglund och fortsätter:

- En av våra uppgifter är att göra AIK sämre. Jag tycker att vi har ett bra lag och en bra trupp. Får vi igång vårt spel tror jag vi kan överraska.

AIK-Sirius under söndagen har avspark klockan 15.00. Matchen sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se.