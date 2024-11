Håkan Milds svar på avgångskravet

Djurgårdens IF

IFK Göteborg tappade återigen poäng sent i en hemmamatch under lördagen. Melker Hallberg i Kalmar FF fastställde slutresultatet till 1-1 när han läckert skruvade in en frispark på Gamla Ullevi.

Sent in på tilläggstiden vecklades en stor banderoll ut på Blåvitt-klackens kortsida. På den gick det att läsa: "Tiden är ute - avgå Håkan, Avgå Rickard". Ett budskap riktat åt klubbdirektör Håkan Mild och ordförande Richard Berkling.

Efter slutsignalen gick Berkling förbi medias representanter i den mixade zonen utan att stanna. "De andra få ta det", sa Berkling när han skyndade sig igenom.

En stund senare kom Mild, och svarade på supportrarnas avgångskrav:

- Jag är ansvarig och vi har inte fått resultaten som vi vill ha, inte de som fansen vill ha heller. Då är det inte helt otänkbart att det händer, säger Mild.

- Jag funderar inte så mycket på det (banderollen) just nu. 1-1, jag hade gärna sett tre poäng i dag. Killarna och ledarna har gjort bra insatser hela tiden men vi har inte fått resultaten med oss.

Blåvitt-ikonen vill inte svara på om han anser att det finns skäl att avgå, med tanke på resultaten som varit senaste åren.

- Det är kanske inte min uppgift, om jag ska vara kvar. Det är andra som löser det. Det är inget jag funderar på här och nu i dag.

- Vi lever i en känslostyrd värld och det att bara att förhålla sig till det.

Du sa själv att "det inte är otänkbart att det händer". Vad syftar du på då?

- Att vi inte får resultaten, då är det inte otänkbart att det kommer den här typen av banderoller. Och jag är ansvarig. Så det är bara att hantera det.

Supportrarnas avgå-banderoll. Foto: Bildbyrån.

Mild får sedan en fråga om hur länge det går att fortsätta när man inte har supportrarna med sig:

- Har man inget stöd någonstans är det svårt, men har man stöd på andra ställen går det. Sen får vi leverera resultat, det är inte mer med det. Det här är vår värld. Klarar man inte av att hantera det får man göra något annat. Men den dagen kommer ändå - vilken position du än har.

Hur länge han själv orkar fortsätta? Mild svarar:

- Det är inget jag funderar på nu. Nu är jag mest bara besviken över att vi inte tog tre poäng.

Likt förra året befinner sig IFK Göteborg återigen i en allsvensk bottenstrid´.

- Där vill man inte vara. Jag tycker spelare och ledare senare tio matcherna krigar hela tiden. Det finns en vilja, ambition och ett "go" som varit bra. Vi får inte resultaten med oss men jag är imponerad över hur de hanterar det. Nu har vi en match kvar och allt i egna händer. Vi kan inte tycka synd om oss själva.

Känslomässigt, hur är det för din egen del att se den typen av banderoller?

- Det hade varit roligare om det stått något annat, det kan jag inte säga något annat om. Då hade jag ljugit. Men det är en del av det. Det är bara för mig att hantera. Jag är ansvarig, avslutar Mild.

Klubbdirektör Håkan Mild har varit ifrågasatt under en längre period. Förra året talade han öppet om att han avgår om "styrelsen ber honom" göra det.

Även Berkling har fått utstå en del kritik, kanske främst för offensiva Europamålsättningar parallellt med lagets kräftgång i allsvenskan. Trots det ställde han upp för omval i ordförandevalet 2024 - och blev kvar.