Hallenius på väg bort - tränar inte med Norrköping: "Pågår en process"

Varken under gårdagen eller under tisdagen fanns Linus Hallenius med på IFK Norrköpings träningar, rapporterar NT. Efter tisdagens pass bekräftar manager Rikard Norling att det inom kort kommer besked kring Hallenius framtid.

- Vi fortsätter där, men det är klart, det är inget att tala om att det pågår en process där vi för en dialog. Så är det men det är inget nytt att rapportera. Vi kommer göra det så fort vi...det vi snackar om är inte veckor utan snart. Att vi ska komma fram till någon form av väg framåt, säger han till tidningen.

ANNONS

Hallenius skrev på för Sundsvall så sent som i juli 2020 efter en sejour i Cypern, men fjolåret blev misslyckat och det blev inga matcher från start för Hallenius under hösten. Hallenius hade stundtals skadeproblem och drabbades under vintern sedan av covid-19.

Tidigare i år rapporterade FotbollDirekt att Gif Sundsvall varit i kontakt med Norrköping gällande Hallenius. Men då Fotbollskanalen pratade med sportchef Urban Hagblom närmast uteslöt han en värvning av ekonomiska skäl.

- Vi är inte i en fas att vi kan köpa spelare. Vi har inte en ekonomi som tillåter det, sa han då.

Enligt Expressen är det troliga dock att Hallenius och Norrköping bryter kontraktet - och att anfallaren flyttar hem till Sundsvall..

Fotbollskanalen har varit i kontakt med Hallenius som avböjt att kommentera.